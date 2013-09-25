全球金市：金价上涨，因忧虑美国预算磋商

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 忧虑美国政府可能停运，扶助金价上涨
* 亚洲实货需求疲弱-交易员
路透纽约/伦敦9月25日 - 金价周三上涨大约1%，因美国预算磋商存在不确定性，带动对黄金的一些避险买盘。
仍在努力避免政府下周停运的美国国会周三将注意力转向美国面临的另一个财政问题，联邦债务违约。
美国众议院共和党领袖告诉议员，可能最早在周五就上调举债上限进行投票。美国预算磋商的不确定性推高美债价格，拉低美股。
2003 GMT，现货金 上扬0.8%，报每盎司1,332.60美元。
美国12月期金 收涨19.90美元，报每盎司1,336.20美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。
国际货币基金组织(IMF)表示，一些国家央行在8月继续增加黄金储备，俄罗斯买进大约13吨黄金。消息也支持金价。
现货银 上扬0.4%，报每盎司21.76美元。
在实货市场，交易员称，在黄金市场持续波动及预期金价可能进一步下跌的情况下，中国和印度消费者似乎在持币观望。
其他贵金属方面，现货铂金 攀升0.3%，报每盎司1,422.49美元。现货钯金 跳涨0.4%，报每盎司720.22美元。 ----------------------------2003 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1336.20 19.90 1.5 1316.60 1338.30 134,378 COMEX白银期货 21.886 0.300 1.4 21.490 21.960 37,535 COMEX铂金期货 1428.80 10.00 0.7 1422.50 1436.10 14,194 COMEX钯金期货 725.70 5.70 0.8 717.40 726.30 2,621 现货金 1332.60 10.01 0.8 1317.25 1337.90 现货银 21.760 0.080 0.4 21.490 21.920 现货铂金 1422.49 4.19 0.3 1426.50 1432.50 现货钯金 720.22 3.22 0.4 719.25 723.25(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选