全球金市：金价下跌，因美元上涨及经济数据好坏不一

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 上周美国初请失业金人数下降至近六年低位
* 美国8月成屋待完成销售连续第三个月下跌
路透纽约/伦敦9月26日 - 金价周四下跌，因美元上涨和美国经济数据好坏不一，促使投资人对上日金价涨势获利了结。美国国会能否化解预算僵局的不确定性推动金价周三上涨。
周四美国经济数据显示，8月成屋待完成销售连续第三个月下跌，但上周初请失业金人数下降，数据传递出相互矛盾的美国经济体质的信号。
针对美国总统奥巴马提出的通过没有任何附加条件的议案，以维持政府在9月30日后继续运作并上调举债上限的要求，美国众议院共和党议员拒绝让步。
“黄金短期可能有买需，因忧虑上调举债上限的磋商，但我们怀疑单靠这一个因素是否足以维持金价长时间在高位，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir说。
1650 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,322.18美元。
美国12月期金 下跌13.20美元，报每盎司1,323美元。
其他贵金属方面，现货银 下滑0.3%，报每盎司21.69美元。现货铂金 跌1.3%，报每盎司1,407美元。现货钯金 小跌0.25美元，报每盎司720.25美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1323.00 -13.20 -1.0% -21.1% COMEX白银期货 21.740 -0.001 -0.7% -28.1% COMEX铂金期货 1410.20 -18.60 -1.3% -8.4% COMEX钯金期货 723.20 -2.50 -0.3% 2.8% 现货金 1322.18 -10.81 -0.8% -21.0% 现货银 21.69 -0.06 -0.3% -28.4% 现货铂金 1407.00 -19.20 -1.3% -8.5% 现货钯金 720.25 -0.25 0.0% 2.6%(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编