全球金市：金价下跌，因美元上涨及经济数据好坏不一

* 上周美国初请失业金人数下降至近六年低位

* 美国8月成屋待完成销售连续第三个月下跌

路透纽约/伦敦9月26日 - 金价周四下跌，因美元上涨和美国经济数据好坏不一，促使投资人对上日金价涨势获利了结。美国国会能否化解预算僵局的不确定性推动金价周三上涨。

周四美国经济数据显示，8月成屋待完成销售连续第三个月下跌，但上周初请失业金人数下降，数据传递出相互矛盾的美国经济体质的信号。

针对美国总统奥巴马提出的通过没有任何附加条件的议案，以维持政府在9月30日后继续运作并上调举债上限的要求，美国众议院共和党议员拒绝让步。

“黄金短期可能有买需，因忧虑上调举债上限的磋商，但我们怀疑单靠这一个因素是否足以维持金价长时间在高位，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir说。

1650 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,322.18美元。

美国12月期金 下跌13.20美元，报每盎司1,323美元。

其他贵金属方面，现货银 下滑0.3%，报每盎司21.69美元。现货铂金 跌1.3%，报每盎司1,407美元。现货钯金 小跌0.25美元，报每盎司720.25美元。

----------------------------1650 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年内迄今