版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 02:15 BJT

全球金市：金价下跌，因美元上涨及经济数据好坏不一

* 上周美国初请失业金人数下降至近六年低位

* 美国8月成屋待完成销售连续第三个月下跌

路透纽约/伦敦9月26日 - 金价周四下跌，因美元上涨和美国经济数据好坏不一，促使投资人对上日金价涨势获利了结。美国国会能否化解预算僵局的不确定性推动金价周三上涨。

周四美国经济数据显示，8月成屋待完成销售连续第三个月下跌，但上周初请失业金人数下降，数据传递出相互矛盾的美国经济体质的信号。

针对美国总统奥巴马提出的通过没有任何附加条件的议案，以维持政府在9月30日后继续运作并上调举债上限的要求，美国众议院共和党议员拒绝让步。

“黄金短期可能有买需，因忧虑上调举债上限的磋商，但我们怀疑单靠这一个因素是否足以维持金价长时间在高位，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir说。

1650 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,322.18美元。

美国12月期金 下跌13.20美元，报每盎司1,323美元。

其他贵金属方面，现货银 下滑0.3%，报每盎司21.69美元。现货铂金 跌1.3%，报每盎司1,407美元。现货钯金 小跌0.25美元，报每盎司720.25美元。

----------------------------1650 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1323.00 -13.20 -1.0% -21.1% COMEX白银期货 21.740 -0.001 -0.7% -28.1% COMEX铂金期货 1410.20 -18.60 -1.3% -8.4% COMEX钯金期货 723.20 -2.50 -0.3% 2.8% 现货金 1322.18 -10.81 -0.8% -21.0% 现货银 21.69 -0.06 -0.3% -28.4% 现货铂金 1407.00 -19.20 -1.3% -8.5% 现货钯金 720.25 -0.25 0.0% 2.6%(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐