全球金市：金价上涨1%，因美国预算前景不确定

* 金价上涨，因担忧美国预算和举债上限磋商

* 美元指数跌至约七个半月低位

* 中国黄金需求疲弱，即将迎来国庆假期

路透纽约9月27日 - 金价周五上涨约1%，因美国政府下周可能停运，美国在10月中出现违约的可能性，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续放宽政策的前景带动金价上扬。

美国政府为10月1日部分机构可能停止运作作准备，因国会通过紧急支出议案有难度，共和党希望利用这来达成茶党支持的目标，比如不向新的医保改革法案注资等。

美国国会在上调举债上限上也面临巨大挑战。

美国财长杰克卢警告，如果未能在10月17日前上调举债上限，美国政府在运作和偿债上都有困难。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，"有相当高的机率"美联储可能在10月或12月开始缩减刺激政策，也可能推迟到2014年。美联储在开始缩减刺激政策之前，需要看到确信的经济前景；第三季GDP数据可能“有所帮助”。他说在9月投票反对缩减政策，是因为就业市场前景、以及缺乏强劲增长等原因。

纽约尾盘，现货金 上涨1.14%，报每盎司1,338.95美元，略低于稍早触及的一周高位1,343.80美元。

美国12月期金 上涨14.70美元，或1.11%，报每盎司1,338.80美元。

投资人担忧美国国会就预算及举债上限争吵不休，这令美元跌至七个半月低位，也带动金价上涨。

美国期金上涨至1,345.20美元日内高位，攀升1.6%，此前升穿100日移动均线切入位1,341美元，上周五美国期金急跌2.9%，跌穿该移动均线。

在香港的交易商表示，中国对实货黄金的需求疲弱，上海期交所较伦敦现货金溢价本周下降至7美元的多个月低位，4-5月溢价为大约30美元。

他们表示，部份对中国的黄金付运被推迟几个星期，因中国将迎来国庆假期，黄金需求受到抑制。中国市场将在10月1-7日休市。

现货银 上升0.18%，报每盎司21.71美元。