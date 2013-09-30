全球金市：金价因避险买需疲弱而收低，但创下一年来表现最好的一季

* 黄金在第三季上涨7.7%，之前在第二季表现疲弱
* 尽管美国政府可能关闭，但避险买需疲弱
路透纽约/伦敦9月30日 - 金价周一录得一年来表现最好的一季，尽管美国政府可能马上关门的不确定性，但市场对黄金的避险买需疲弱。
黄金在第三季上涨约8%，因在第二季下跌23%，创下纪录最大季度跌幅后，金价强劲反弹。这也是黄金自2012年第三季以来首季上升。
但一些市场观察者表示，在叙利亚政治动荡及美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持货币刺激计划不变之际，黄金价格未能进一步攀升，暗示黄金正失去动能。
金价周一下跌，美国国会就共和党对阻止奥巴马医保计划的努力陷入党派僵局，美国周二早上将要关闭部份部门的限期临近。
“这是混乱且令人紧张的局面，但市场认为这情况将不会持续一段长时间，也不会带来实质影响，”LOGIC Advisors合作伙伴Bill
O'Neill说。
1842 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,328.74美元。
美国12月期金 下滑12.20美元，报每盎司1,327美元。
尽管美国预算危机日益迫近，但黄金期货成交清淡，路透初步数据显示，成交量较其30日均值低大约30%。
2011年美国预算危机引发的极度担心带动金价在2011年9月创下每盎司1,920美元之上的纪录高位。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.3%，报每盎司21.67美元。现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,401.06美元。现货钯金 下滑0.9%，报每盎司721.75美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1327.00 -12.20 -0.9 1322.00 1353.80 108,843
COMEX白银期货 21.708 -0.123 -0.6 21.435 22.110 31,313
COMEX铂金期货 1408.10 -6.80 -0.5 1399.20 1430.90 884
COMEX钯金期货 727.15 -4.65 -0.6 723.00 735.00 2,658
现货金 1328.74 -6.97 -0.5 1323.75 1343.61
现货银 21.670 -0.060 -0.3 21.450 22.030
现货铂金 1401.06 -12.04 -0.9 1406.00 1422.74
现货钯金 721.75 -6.25 -0.9 725.31 731.50(完)