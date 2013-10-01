全球金市：金价急跌3.2%，美国政府关门未能带动价格上扬

路透纽约/伦敦10月1日 - 金价周二急跌逾3%，因投资人对美国政府部份关门未能触发金价上涨感到沮丧，令金价下挫至逾两个月低位。

黄金，白银，铜和原油在美国市场开盘前后跌势尤为猛烈，交投放量。早盘市场活动引发市场传言一受压商品基金被迫结清头寸，以及一基金在第四季首个交易日调整头寸而卖出。

在美东时间上午8:30-8:40的仅10分钟内，黄金期货下跌25美元，或2%，至日内低位1,284美元。在金价跌穿技术支撑位1,310美元和1,300美元后，跌势加速。这10分钟内的成交量是日内迄今成交总量的约五分之一。

美国部分政府机构从周二开始停运，为17年来次首次，因美国总统奥巴马和国会共和党在医疗改革问题上僵持不下。

1700 GMT，现货金 下跌3.2%，报每盎司1,284.79美元，可能录得约三周来最大单日跌幅。此前金价触及8月8日来最低1,282.59美元。

美国12月期金 下滑41.70美元，报每盎司1,285.30美元。路透初步数据显示，成交量可能超过30日均值。

在美国政府关门后，美元早盘下跌，但之后表现反复，而美股上涨约1%，显示一定的韧性。投资人担忧美国政府长时间关门将令美国刚刚起步的经济复苏脱离轨道。

其他贵金属方面，现货银 跌3.3%，报每盎司20.93美元。现货铂金 下挫1.8%，报每盎司1,374.10美元。现货钯金下滑0.8%，报每盎司715.47美元。

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