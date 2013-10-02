全球金市：金价上扬2.4%，因美国政府关门和就业数据逊于预期

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 金价几乎完全搬回周二录得的跌幅
* 美国9月民间部门就业数据弱于预期
路透纽约/伦敦10月2日 - 金价周三急升逾2%，因美元下跌及美股下滑，引发投资人低吸黄金，令金价扳回上日录得的大部份跌幅。
在数据显示美国民间部门就业增幅低于预期后，金价升势加速，数据凸显就业市场稳定但增长仍然缓慢。
美国政府部份机构停运进入第二天，投资人对华府有多快达成政治妥协的忧虑加重。未来几周国会必须为上调美国举债上限达成一致，否则美国将面临违约，且可能导致全球市场震荡。
和周二相反，标普500指数周三下跌，且诸如美债和黄金等避险资产上涨。
1844GMT，现货金 上升2.4%，报每盎司1,316.41美元，从稍早触及的两个月低位1,278.24美元反弹大约40美元。
美国12月期金 收高34.60美元，报每盎司1,320.70美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高出约5%。
其他贵金属方面，现货银 上升2.9%，报每盎司21.73美元。现货铂金 上扬1%，报每盎司1,388.25美元。现货钯金 升0.3%，报每盎司717.38美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1320.70 34.60 2.7 1276.90 1324.20 164,542 COMEX白银期货 21.897 0.722 3.4 20.990 22.040 38,388 COMEX铂金期货 1393.40 8.10 0.6 1378.50 1400.90 10,374 COMEX钯金期货 721.20 2.30 0.3 712.10 722.60 3,130 现货金 1316.41 30.42 2.4 1279.15 1323.21 现货银 21.730 0.620 2.9 20.990 21.990 现货铂金 1388.25 13.65 1.0 1381.00 1394.24 现货钯金 717.38 2.38 0.3 714.52 720.00(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。