全球金市：金价上扬2.4%，因美国政府关门和就业数据逊于预期

* 金价几乎完全搬回周二录得的跌幅

* 美国9月民间部门就业数据弱于预期

路透纽约/伦敦10月2日 - 金价周三急升逾2%，因美元下跌及美股下滑，引发投资人低吸黄金，令金价扳回上日录得的大部份跌幅。

在数据显示美国民间部门就业增幅低于预期后，金价升势加速，数据凸显就业市场稳定但增长仍然缓慢。

美国政府部份机构停运进入第二天，投资人对华府有多快达成政治妥协的忧虑加重。未来几周国会必须为上调美国举债上限达成一致，否则美国将面临违约，且可能导致全球市场震荡。

和周二相反，标普500指数周三下跌，且诸如美债和黄金等避险资产上涨。

1844GMT，现货金 上升2.4%，报每盎司1,316.41美元，从稍早触及的两个月低位1,278.24美元反弹大约40美元。

美国12月期金 收高34.60美元，报每盎司1,320.70美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高出约5%。

其他贵金属方面，现货银 上升2.9%，报每盎司21.73美元。现货铂金 上扬1%，报每盎司1,388.25美元。现货钯金 升0.3%，报每盎司717.38美元。

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