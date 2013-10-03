全球金市：金价上扬，因美国政府继续停运和服务业数据疲弱

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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* 美联储官员表示，政府停运可能促使美联储推迟缩减刺激规模
* 服务业ISM指数回落，小幅提振金价
* 亚洲黄金实货需求仍然不振
路透纽约10月3日 - 金价周四上扬，因美国服务业数据回落，引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟缩减刺激规模，尤其是在9月非农就业报告因政府停运而被推迟公布的情况下。
今日早盘，金价走低，因实货需求放缓，且投资者在昨日上扬后锁定获利。
2012 GMT，现货金 小涨约0.17%，报每盎司1,316.89美元，缩减早盘录得的跌幅。美国12月期金 回落0.30%，或4美元，报每盎司1,316.70美元。
今日下午美国国会大厦外发生开枪事件导致大厦被封锁，金价一度小幅上扬。但事件很快结束，金价重新回落，仅小涨。
受政府停运影响，原定周五公布的美国9月非农就业数据将推迟发布。
波士顿联储银行总裁洛克哈特称，由于缺乏官方数据，可能导致美联储进一步推迟缩减刺激规模的时间。
黄金实货需求仍然疲弱，中国金融市场自周二起因黄金周假期休市。
麦格理银行表示，随着价格攀升，中国的黄金溢价从7月初的逾40美元降至9月底的不到10美元。
现货银 下跌0.46%，报每盎司21.61美元。现货铂金 回落1.41%，报每盎司1,368.99美元。现货钯金 急跌2.34%，报每盎司 699.22美元。(完)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。