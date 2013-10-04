全球金市：金价受美元反弹拖累下滑，关注美国政府关门

《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
* 铂金攀升1.5%，因南非矿场限水
* 举债上限期限将之，美国政府关门拖累市况
路透纽约/伦敦10月4日 - 金价周五下滑，因美元从两个月低点反弹，投资人为华府政治僵局再拖延一周作准备。铂金上扬，因南非限水将影响矿场生产。
美国众议院议长贝纳周五表示，众议院不会对没有附加条件的支出议案进行投票以结束政府关门，并要求削减支出来交换上调举债上限。
此番言论显示政府关门可能还将持续一周，或直到政客就举债上限问题达成协议。
1825 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,310.53美元，美国12月期金 回落0.6%，或7.7美元，报每盎司1,309.9美元。 本周，金价下挫超过2%。
受美国政府关门拖累，多数金融市场走势迟滞。美股小涨，美元从八个月低点反弹。
美国政府部分关门进入第四天，令9月美国非农就业报告等数据推迟发布，但这对市场的影响不大。
德意志银行商品研究部门全球主管Michael Lewis表示，上调美国举债上限的发展对风险意愿的影响更大。国会必须在10月17日前上调举债上限，否则美国将可能出现违约。
本周，当金价跌穿1,300美元时，亚洲对实货黄金的需求反弹，特别是在日本和亚洲，但在市场从低点反弹时，买兴减弱。
现货铂金 上扬1.6%，报每盎司1,391.5美元，势将录得两周半最大单日升幅。
南非水利部周五表示，Rustenburg周边的铂金矿场将面临限水，以缓解旱情影响。
现货银 下跌0.23%，报每盎司21.73美元。现货钯金 跌0.08%，报每盎司702.02美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
0145GMT * 欧元/澳元在亚洲时段上涨0.25%，由澳元跌势引领，因澳洲零售销售数据不及预期 * 动量指标为负面，五日、10日和20日移动均线冲突--走势格局为中性 * 若收于2017年反弹走势的50%回档位1.3963之下，将令所有信号转为负面 * 初步支撑位在稍早所及低点1.3942和上周区间底部1.3931 * 纽约盘所及高位以及20日移动均线切入位1.4038为首道阻力位 * 相关技术图表： http://reut.rs/2nMs0IR (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)