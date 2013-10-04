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亚洲 | 2013年 10月 5日 星期六 03:00 BJT

全球金市：金价受美元反弹拖累下滑，关注美国政府关门

* 铂金攀升1.5%，因南非矿场限水

* 举债上限期限将之，美国政府关门拖累市况

路透纽约/伦敦10月4日 - 金价周五下滑，因美元从两个月低点反弹，投资人为华府政治僵局再拖延一周作准备。铂金上扬，因南非限水将影响矿场生产。

美国众议院议长贝纳周五表示，众议院不会对没有附加条件的支出议案进行投票以结束政府关门，并要求削减支出来交换上调举债上限。

此番言论显示政府关门可能还将持续一周，或直到政客就举债上限问题达成协议。

1825 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,310.53美元，美国12月期金 回落0.6%，或7.7美元，报每盎司1,309.9美元。 本周，金价下挫超过2%。

受美国政府关门拖累，多数金融市场走势迟滞。美股小涨，美元从八个月低点反弹。

美国政府部分关门进入第四天，令9月美国非农就业报告等数据推迟发布，但这对市场的影响不大。

德意志银行商品研究部门全球主管Michael Lewis表示，上调美国举债上限的发展对风险意愿的影响更大。国会必须在10月17日前上调举债上限，否则美国将可能出现违约。

本周，当金价跌穿1,300美元时，亚洲对实货黄金的需求反弹，特别是在日本和亚洲，但在市场从低点反弹时，买兴减弱。

现货铂金 上扬1.6%，报每盎司1,391.5美元，势将录得两周半最大单日升幅。

南非水利部周五表示，Rustenburg周边的铂金矿场将面临限水，以缓解旱情影响。

现货银 下跌0.23%，报每盎司21.73美元。现货钯金 跌0.08%，报每盎司702.02美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校　利棣儿)

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