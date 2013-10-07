全球金市：金价上涨1%，受助于美国举债上限危机及美股下跌

* 黄金和美国公债上涨，美股下跌

* 市场将焦点转向举债上限将在10月17日到期

* 尽管金价上扬，美国COMEX期金交投清淡，

路透纽约/伦敦10月7日 - 黄金周一上升1%，因美国议员在解决政府关门及上调美国举债上限问题上尚无进展，令美股下跌，提振黄金的避险吸引力。

在美股下跌及美国政府关门即将进入第二周之际，白宫周一重申，总统奥巴马不会就违约威胁与共和党进行协商。

尽管黄金和其他金融市场迄今对华盛顿的僵局反应温和，但分析师表示，如果国会未能在10月17日前上调举债上限，美国违约的可能性应该令黄金得益。

“美国政府关门的时间越长，举债上限危机拖得越久，黄金得到的支撑就会越大，”CPM Group商品和资产管理董事Carlos Sanchez说。

现货金 升1%，报每盎司1,323.70美元，稍早触及10月1日来最高的1,327.94美元。

12月美国期金 升14.40美元，至每盎司1,324.30美元。

交易商说，尽管金价周一上涨，但路透初步数据显示，纽约商品期货交易所(COMEX)期金成交量可能低于30日均值，凸显金市投资者交投谨慎。

其他贵金属方面，现货银 劲升3%，报22.31美元，稍早触及两周高位22.44美元。

现货铂金 涨0.9%，报1,393.50美元。现货钯金 升0.6%，报700.94美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1324.30 14.40 1.1% -21.0% COMEX白银期货 22.350 0.006 2.8% -26.1% COMEX铂金期货 1395.90 11.20 0.8% -9.3% COMEX钯金期货 703.15 1.20 0.2% 0.0% 现货金 1323.70 13.09 1.0% -20.9% 现货银 22.31 0.66 3.0% -26.4% 现货铂金 1393.50 12.90 0.9% -9.4% 现货钯金 700.93 3.93 0.6% -0.2%(完)

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