全球金市：金价上扬，因对美国预算僵局的忧虑加重

* 美国政府看来将继续关门
* 预算僵局预计将促使美联储保持刺激计划不变
* 交易员称中国假期结束，市场人士回场支撑金价
路透纽约/伦敦10月8日 - 黄金价格周二连续第二日上升，因美国预算僵局的不确定性增加，且上调美国举债上限的最后期限日益迫近，促使投资人寻求避险，卖出诸如股票等较高风险资产。
无迹象显示，美国政界人士愿意作出妥协结束美国政府部份关门的局面。共和党提议成立由两党议员组成的委员会研究削减支出方案，且就上调举债上限提交建议，但该计划很快被民主党拒绝。
被视为避险的美债再次上升，而美股标普500指数连续第二日大跌。
金融市场迄今对华盛顿的僵局反应温和，但分析师表示，如果国会未能在10月17日前上调举债上限，美国违约的可能性应该令黄金得益。
“美国政府关门越久，所造成的经济的问题就会越大，”Morgan Gold首席策略师Ed Moy说。
“美联储在开始缩减刺激计划前，希望看到政府关门会对经济带来什么影响，”Moy说，他是前美国铸币局主管。
1744 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,323.51美元。
12月美国期金 表现逊于现货金，下跌0.5美元，至每盎司1,324.60美元。
路透初步数据显示，收盘时成交量可能低于30日移动均值。
中国市场在国庆节假期结束后恢复交易，但香港交易员表示，他们只看到些许买兴。
香港政府统计处周二数据显示，8月份香港对中国内地的黄金总出口为131,374公斤（131.374吨），按月微增1.7%；月内自中国进口的黄金总量按月则大升62.4%。
印度节日季和结婚高峰期来临前，该国进口商开始下单补充库存。
其他贵金属方面，现货银 攀升0.2%，报22.36美元。
现货铂金 涨0.6%，报1,400.99美元。现货钯金 升1.7%，报713.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1324.60 -0.50 0.0 1315.40 1330.80 109,569
COMEX白银期货 22.443 0.057 0.3 22.110 22.525 29,166
COMEX铂金期货 1403.70 1.80 0.1 1397.00 1411.30 6,081
COMEX钯金期货 714.90 9.55 1.4 702.30 717.00 3,074
现货金 1323.51 2.22 0.2 1316.55 1329.60
现货银 22.360 0.050 0.2 22.140 22.460
现货铂金 1400.99 8.69 0.6 1400.00 1406.24
现货钯金 713.22 12.22 1.7 704.50 714.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)