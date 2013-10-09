全球金市：金价回落1%，因叶伦获美联储主席提名的消息公布后美元走强

* 美元指数脱离低位，因奥巴马提名叶伦出任美联储主席
* 美联储会议记录显示，保持政策不变是一个艰难的决定
* 缺乏避险买盘反应投资者的买兴消退
路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周三下跌约1%，因美元上涨，且投资人消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦将被提名出任下任美联储主席的消息。
在美联储会议记录公布后，金价保持在低位。美联储9月会议记录显示，对数位决策者而言，上月决定保持政策不变以支持经济是一个“相对艰难的决定”。会议记录还显示，委员仍广泛支持在年内开始缩减购债。
在美国早盘大约10分钟的时间内，成交放量。本周市场交投疏落。金价仍陷入交投区间，因美国政府停摆，在缺乏美国经济数据及担忧华盛顿如何化解僵局之际，买家持观望态度。
分析师称，看来投资人对黄金作为避险资产失去信心，他们指出，随着上调举债上限的10月17日限期临近，黄金的升幅逊于部份人士原本预期。
1854 GMT，现货金 下跌0.9%，报每盎司1,306.69美元。
12月美国期金 下跌17.40美元，至每盎司1,307.20美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约5%。
在美东时间早上10:10-10:20，期金价格急跌，下挫至日内低位1,294美元，在这10分钟时间内，大约有15,000口易手，相当于市场成交活动的大约五分之一。
美元兑主要货币从八个月低位回升，受助于叶伦将被提名出任下届美联储主席的消息。
全球最大黄金支撑上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二减少1.8吨。自10月1日美国政府部份关门以来，该基金的黄金持仓量下降近8吨。
其他贵金属方面，现货银 跌1.6%，报21.90美元。现货铂金 下滑1.2%，报1,379.10美元。现货钯金 跌1.6%，报700.72美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1307.20 -17.40 -1.3 1294.60 1323.30 145,952
COMEX白银期货 21.891 -0.552 -2.5 21.750 22.410 37,134
COMEX铂金期货 1383.00 -20.70 -1.5 1377.70 1405.80 6,900
COMEX钯金期货 704.10 -10.80 -1.5 700.20 713.80 3,803
现货金 1306.69 -11.61 -0.9 1295.15 1321.34
现货银 21.900 -0.350 -1.6 21.780 22.380
现货铂金 1379.10 -16.50 -1.2 1380.60 1401.50
现货钯金 700.72 -11.28 -1.6 703.50 711.50
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红/利棣儿; 审校 李军)