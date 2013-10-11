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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 15:24 BJT

全球金市：现货金本周料下跌，因美元反弹且美财政僵局有望缓解

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1290.24 4.67 +0.36 -22.95

现货银 21.55 -0.07 -0.32 -28.83

现货铂金 1384.49 4.49 +0.33 -9.81

现货钯金 706.22 0.22 +0.03 2.05

COMEX期金 1290.60 -6.30 -0.49 -22.99 21536

COMEX期银 21.62 -0.28 -1.28 -28.68 6119

汇率

欧元/美元 1.3537

美元/日圆 98.39

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 杜明霞)
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