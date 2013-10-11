全球金市：金价跌至三个月低位，因基金交易和美国可望达成债务协议

* 金价在美国早盘突然下跌，因基金撤出

* 奥巴马与共和党采取行动终止预算危机

* 在金价跌穿关键技术支撑位后，跌势加速

路透纽约/伦敦10月11日 - 金价周五下跌1.5%，至三个月最低，因纽约黄金期货出现异常大规模的卖单，以及有迹象显示美国政界可能接近达成协议避免美国违约，促使紧张不安的投资人纷纷逃离金市。

纽约早盘，黄金价格在几分钟内急跌30美元，引发原油和铜市抛售。周五金价大跌是因为再度出现大规模卖单，10月1日一大规模卖单使金价急跌3%。

在1242 GMT，美国期金暂停交易，因芝加哥商业交易所(CME)集团防止价格过度波动的Stop Logic机制被触发。期金暂停交易10秒钟，在此前后的三分钟内，金价下滑了约30美元，或约2%，交投异常强劲，成交量接近20,000口，为当时市场总成交量的约五分之一。

与金价下跌形成鲜明对照的是，美股上涨及美元下跌，因美国国会议员在结束政治僵局的问题上取得进展的初步迹象，鼓舞了金市以外的投资人。

交易商表示，对冲基金和机构投资人大举抛售撤离黄金期货市场，是金价急跌的原因。

在1827GMT，12月美国期金 下跌28.70美元，结算价报每盎司1,268.20美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多大约10%。

现货金 下跌1.5%，报每盎司1,266.80美元，稍早最多下跌1.8%，至1,262.14美元的7月10日来最低位。

黄金周五连跌第四日，为6月底以来最长跌势。

本周，金价跌3.4%，给过去七周中第六周下跌。

其他贵金属方面，现货银 下滑1.9%，报每盎司21.22美元。现货铂金 跌1%，报1,366.49美元。现货钯金 升0.5%，报709.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1268.20 -28.70 -2.2 1259.60 1294.80 167,221 COMEX白银期货 21.259 -0.637 -2.9 20.950 21.860 45,284 COMEX铂金期货 1375.60 -20.40 -1.5 1362.50 1391.70 10,229 COMEX钯金期货 713.30 0.75 0.1 706.80 716.95 3,303

现货金 1266.80 -18.77 -1.5 1262.95 1293.96 现货银 21.220 -0.400 -1.9 21.020 21.820 现货铂金 1366.49 -13.51 -1.0 1367.00 1388.50 现货钯金 709.22 3.22 0.5 708.52 714.50 (完)

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