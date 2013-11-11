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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 16:27 BJT

全球金市：金价续跌，美国数据佳重燃FED政策退场疑虑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1286.51 -2.09 -0.16 -23.17

现货银 21.39 -0.07 -0.33 -29.36

现货铂金 1438.24 -0.26 -0.02 -6.30

现货钯金 754.50 -1.47 -0.19 9.03

COMEX期金 1286.10 1.50 +0.12 -23.25 16656

COMEX期银 21.39 0.07 +0.34 -29.42 4522

汇率

欧元/美元 1.3372

美元/日圆 98.94

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 张明钧)

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