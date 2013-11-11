全球金市：金价续跌，美国数据佳重燃FED政策退场疑虑

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1286.51 -2.09 -0.16 -23.17
现货银 21.39 -0.07 -0.33 -29.36
现货铂金 1438.24 -0.26 -0.02 -6.30
现货钯金 754.50 -1.47 -0.19 9.03
COMEX期金 1286.10 1.50 +0.12 -23.25 16656
COMEX期银 21.39 0.07 +0.34 -29.42 4522
汇率
欧元/美元 1.3372
美元/日圆 98.94
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。