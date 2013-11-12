全球金市：金价连跌第四日，受累于美联储缩减购债的不确定性

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元走强，公债收益率攀升令金价承压
* 亚洲实货需求仍然不振——交易商
* Johnson Matthey预计铂金市场2013年出现供应短缺
路透纽约/伦敦11月12日 - 金价周二回落1%，跌至近一个月低位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快开始缩减刺激规模的担忧挥之不去，促使金市投资者削减头寸。
金价连跌第四日，银价回落近3%。钯金也大幅走低，因一备受关注的行业报告预计，钯金市场供应短缺的状况缓解。
金价在过去四日累积回落近4%，因上周意外强劲的美国就业数据使对美联储将在年底前开始缩减刺激规模的臆测升温。
分析师称，美元反弹以及美国股市触及创纪录高位也打压黄金的避险吸引力。
1912 GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,268.81美元，稍早触及10月15日以来最低1,267.04美元。
美国12月期金 收跌9.90美元，报每盎司1,271.20美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约30%。
美元兑日圆攀升至一个月高位，10年期美国公债收益率 上扬至近两个月高位2.76%。
现货银 急跌2.9%，报每盎司20.71美元。
贵金属炼厂Johnson Matthey称，强劲的投资和工业需求将使铂金市场在2013年出现14年来最严重的供应短缺。
该公司的报告现预计，钯金市场供应短缺2013年收窄至74万盎司，2012年为115万盎司。
现货铂金 上扬0.1%，报每盎司1,429.40美元。现货钯金 回落1.9%，报每盎司737.43美元。 ----------------------------1912 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1271.20 -9.90 -0.8 1268.00 1285.40 113,567 COMEX白银期货 20.778 -0.504 -2.4 20.690 21.355 46,938 COMEX铂金期货 1439.60 7.20 0.5 1431.70 1444.50 6,431 COMEX钯金期货 742.35 -12.20 -1.6 738.75 753.95 4,676 现货金 1268.81 -14.01 -1.1 1269.58 1284.91 现货银 20.710 -0.620 -2.9 20.740 21.350 现货铂金 1429.40 1.16 0.1 1434.00 1440.75 现货钯金 737.43 -14.01 -1.9 741.75 753.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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