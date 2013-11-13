全球金市：金价持稳，受助于美元回落和低吸买盘

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
* 低吸买盘和美元下跌，重燃投资人对黄金的买兴
* 纽约期金表现逊于现货金
* 市场关注叶伦在周四的讲话
路透纽约/伦敦11月13日 - 现货金周四持稳，受助于美元下跌和金价下跌至近一个月低位后吸引低吸买盘，金价势将结束四天连跌的頽势。
今日美国没有重大的经济数据公布，黄金投资者静待美联储决策者讲话，包括主席贝南克在美东时间晚上7时的演说，以寻找美联储刺激计划还将维持多久的线索。
之前其他几位美联储官员对缩减购债计划发表意见分歧的言论。
黄金上日下跌1%，在过去四日累计下滑约4%。
1837 GMT，现货金 涨0.1%，报每盎司1,268.81美元。
美国12月期金 表现逊于现货金，下跌2.80美元，报每盎司1,268.30美元。
投资人现在将焦点转向美联储主席提名人叶伦周四在参议院的确认听证会上就货币政策发表的讲话。
现货银 跌1.1%，报每盎司20.48美元。
现货铂金 下滑0.4%，报每盎司1,424.20美元。现货钯金 回落1.3%，报每盎司727.97美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1268.30 -2.80 -0.2% -24.3% COMEX白银期货 20.475 -0.003 -1.5% -32.3% COMEX铂金期货 1430.90 -8.70 -0.6% -7.0% COMEX钯金期货 730.50 -11.85 -1.6% 3.9% 现货金 1268.81 1.20 0.1% -24.2% 现货银 20.48 -0.22 -1.1% -32.4% 现货铂金 1424.20 -5.55 -0.4% -7.4% 现货钯金 727.97 -9.50 -1.3% 3.7%(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变