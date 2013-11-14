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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 16:30 BJT

全球金市：金价连涨两日，叶伦立场稳定市场忧虑情绪

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1281.49 2.88 0.23 -23.47

现货银 20.78 0.2 0.97 -31.37

现货铂金 1440.24 9.5 0.66 -6.17

现货钯金 734.75 4.78 0.65 6.18

COMEX期金 1281.3 12.9 1.02 -23.54

COMEX期银 20.78 0.33 1.65 -31.44

汇率

欧元/美元 1.3453

美元指数 81.012

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜 审校 张若琪)

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