全球金市：金价基本持平，叶伦对美联储刺激计划的立场为黄金提供支持

* 金价在两周下滑后，本周几无变动
* Paulson & Co在黄金上市交易基金SPDR的持股第三季维持不变
* 美元下跌，扶助提振黄金
路透纽约/伦敦11月15日 - 黄金价格周五几无变动，在之前两日上涨后稍作喘息，投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦若出任美联储主席，将继续执行宽松货币政策，这为金价提供支撑。
交易商表示，向美国监管机构递交的文件显示，著名基冲基金Paulson & Co在全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 中的持股第三季维持不变，此消息也支持金价。
金价本周几乎持平，过去两周大跌，因强劲的美国10月非农就业报告令投资人担忧美联储可能最早在12月缩减购债计划。
但叶伦周四向参议院金融委员会表示，美联储将继续执行经济刺激计划，促使黄金投机客买回空头头寸，因担忧金价会进一步上扬。
“黄金受叶伦消息带动上涨，但基本上只是回补空头，不一定是因为看好黄金，”Aurum Options Strategies的Thomas Vitiello说。
1857GMT，现货金 跌0.10美元，报每盎司1,286.91美元，之前连续两个交易均上升约1%。
美国12月期金 上涨1.10美元，报每盎司1,287.40美元。路透初步数据显示，收盘时成交量可能远低于250日均值。
美元指数下跌也刺激黄金买盘。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.2%，报每盎司20.69美元。现货铂金 下滑0.4%，报每盎司1,437.74美元。现货钯金 跌0.9%，报每盎司729.72美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1287.40 1.10 0.1 1279.60 1290.80 79,690
COMEX白银期货 20.727 0.005 0.0 20.550 20.820 26,134
COMEX铂金期货 1438.90 -5.20 -0.4 1432.50 1457.50 7,509
COMEX钯金期货 732.65 -7.15 -1.0 722.50 745.00 6,445
现货金 1286.91 -0.10 0.0 1280.85 1290.76
现货银 20.690 -0.050 -0.2 20.600 20.830
现货铂金 1437.74 -5.50 -0.4 1435.50 1455.25
现货钯金 729.72 -6.50 -0.9 725.77 742.25(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)