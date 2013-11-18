全球金市：因实货需求疲弱收低，结束三日涨势

* 金价结束三日升势下跌
* 标普500指数和道指创下纪录高位，但尾盘标普500指数收低
* 中国黄金升水下降，印度需求仍然疲弱
路透纽约/伦敦11月18日 - 黄金价格周一下挫逾1%，因实货买需乏善可陈，促使投资人对黄金连续三日的涨势获利了结，且美股早盘上涨损及黄金的避险魅力。
股市上涨降低投资人对黄金的投资兴致，道指和标普500指数稍早升至纪录高位，之后投资人对美股涨势锁定获利。
金价承压，因中国推出大胆的经济改革计划和美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续执行刺激计划的前景令投资人对全球经济感到乐观，这拖累金价。
另一个压低金价的原因是全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量继续下降。
2039 GMT，现货金 跌1.3%，报每盎司1,272.54美元，在过去三日累计上升约2%。
美国12月期金 下跌15.10美元，收报每盎司1,272.30美元。路透初步数据显示，成交量较250日均值低约40%。
主要的亚洲黄金消费国的黄金需求仍然不旺。中国黄金升水下降至约5.50美元，上周五升水约为7.50美元。
金价受挫的另一个原因是印度需求不振，此前印度当局上调黄金进口税。
其他贵金属方面，现货银 下跌1.9%，报每盎司20.37美元。现货铂金 下滑2.1%，报每盎司1,406.99美元。现货钯金 跌2.1%，报每盎司714.83美元。
----------------------------2039 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1272.30 -15.10 -1.2 1269.20 1289.20 101,686
COMEX白银期货 20.357 -0.370 -1.8 20.290 20.800 46,532
COMEX铂金期货 1411.00 -27.90 -1.9 1410.60 1442.00 9,074
COMEX钯金期货 716.75 -15.90 -2.2 716.00 733.40 6,805
现货金 1272.54 -17.12 -1.3 1270.73 1290.00
现货银 20.370 -0.390 -1.9 20.340 20.800
现货铂金 1406.99 -30.50 -2.1 1412.50 1439.00
现货钯金 714.83 -15.47 -2.1 719.09 729.75(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)