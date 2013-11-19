全球金市：基本收平，关注周三美联储会议记录

* 黄金在狭窄的10美元浮动区间交投
* 美联储周三将公布10月会议记录
路透纽约/伦敦11月19日 - 黄金价格周二几无变动，在周一大跌后企稳，因投资人静待周三美联储10月会议记录，以寻求未来货币政策的线索。
铂金和钯金上涨，因忧虑供应，因南非电力公司Eskom周二宣布电力供应紧张，这可能降低矿场和冶炼厂的出产。不过，此轮铂族金属(PGM)价格的涨势在今日稍晚消退。
黄金大致交投在狭窄的10美元波动区间，汇市与股市变动不大，因没有重要的美国经济数据带动。
2005GMT，现货金 小升0.1%，结算价报每盎司1,274.44美元，周一下挫1.2%。
美国12月期金 升1.20美元，收报每盎司1,273.50美元。成交量较250日均值低约40%。
美元兑一篮子货币 下跌，也支撑金价。
美联储周三将公布10月会议记录，投资人将寻找未来货币政策的线索。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周一黄金持仓量减少1.2吨，至864.51吨，为2009年2月来最低。
现货银 下跌1美分，报每盎司20.37美元。
现货铂金 升0.2%，报每盎司1,411.40美元，受助于南非电力公司Eskom宣布紧急状态，此前电网受到巨大压力，因更多的发电机组没法运作。
现货钯金 涨0.5%，报每盎司718.47美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1273.50 1.20 0.1 1268.00 1278.20 93,854
COMEX白银期货 20.334 -0.023 -0.1 20.200 20.475 40,476
COMEX铂金期货 1419.90 8.90 0.6 1405.10 1425.50 8,271
COMEX钯金期货 721.90 5.15 0.7 713.30 725.60 11,080
现货金 1274.44 0.70 0.1 1269.73 1278.41
现货银 20.370 -0.010 0.0 20.230 20.480
现货铂金 1411.40 3.40 0.2 1408.00 1422.50
现货钯金 718.47 3.75 0.5 716.00 723.00(完)
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(编译 利棣儿；审校 徐文焰)