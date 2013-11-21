全球金市：金价反弹，因低吸买盘抵销美联储缩减购债忧虑

* 金价上涨，稍早跌至四个月低位

* 最新一周美国初请失业金人数下降，MARKIT制造业PMI上升

路透纽约/伦敦11月21日 - 金价周四上涨，稍早跌至四个月低位后反弹，因投资人重新担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始缩减货币刺激计划。

黄金在周三下挫2.5%，为七周来最大单日跌幅，美联储周三公布的10月会议记录显示，美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

“这令在利好的经济环境下持有黄金的理据继续减弱，即使经济增长幅度仍然温和，”Miller Tabak & Co首席策略师Andrew Wilkinson说。

现货金 盘中下挫至7月9日来最低的1,236.29美元。在1748 GMT，上升0.1%，报每盎司1,243.76美元。

12月期金 收跌14.40美元，报每盎司1,243.60美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值多大约65%。

美国劳工部周四公布，11月16日当周初请失业金人数为32.3万人(预估为33.5万人)，初请失业金人数四周均值为33.9万人，11月9日当周续请失业金人数为287.6万人(预估为287.0万人)。

周四公布的行业报告显示，11月美国制造业活动回温，且产出扩张速度为九个月来最快。制造业活动10月时曾触及一年低点。Markit公布，美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)11月初值为升至54.3，为八个月高点，高于分析师预估的52.4，也高于10月终值51.8。产出分项指数创下九个月高点，由50.6跳升至57.1，10月时近持平。

圣路易斯联储总裁布拉德称，目前美联储应该继续购债，因通胀迄今受控。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量在周三下降2.70吨，至四年半低位860.31吨。

现货银 涨0.7%，报每盎司19.92美元。

现货铂金 小升0.50美元，报每盎司1,389.74美元。现货钯金 涨0.5%，报每盎司712.72美元。 ----------------------------1748 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1243.60 -14.40 -1.1 1235.80 1250.00 175,879 COMEX白银期货 19.934 -0.124 -0.6 19.705 20.045 55,227 COMEX铂金期货 1391.70 -7.90 -0.6 1390.40 1402.00 7,483 COMEX钯金期货 713.25 -0.60 -0.1 711.30 720.00 8,758 现货金 1243.76 1.17 0.1 1237.38 1249.61 现货银 19.920 0.130 0.7 19.750 20.040 现货铂金 1389.74 0.50 0.0 1393.50 1400.50 现货钯金 712.72 3.75 0.5 714.50 717.25(完)

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