全球金市：金价录得两个月来最大周度跌幅，因美联储政策的不确定

* 本周金价挫3.7%，白银大跌4.5%

* SPDR黄金持仓量继续下跌，至2009年初来最低水平

* 德国卖出3.4吨黄金用于铸币

路透纽约/伦敦11月22日 - 金价周五几无变动，但本周录得逾两个月来最大周度跌幅，因强劲的美国经济数据为美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激计划带来不确定性。

黄金投资者仍保持谨慎态度。周三黄金下挫2.5%，此前美联储公布的10月会议记录显示，联储可能在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减刺激计划。

亚洲实货需求令人失望，且黄金支持上市交易基金的持仓量继续下跌，也令金价受压。

“投资人在观望，不急于买入黄金。印度实施进口限制也抑制该国买需，适逢印度季节性黄金买需最旺盛的时候，”CPM Group资深商品分析师Rohit Savant说。

Comex交易所数据显示，在美国交易所仓库的合规格黄金库存上升至七个月高位，此为实货买需走弱的迹象。

亚洲交易商表示，需求略为增加，但他们怀疑增长势头会否持续，因为消费者可能等待金价进一步下跌。

2007 GMT，现货金 小升31美分，报每盎司1,242.66美元。

12月期金 收涨50美分，报每盎司1,244.10美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值多大约10%。

本周金价挫3.7%，白银大跌4.5%，录得9月中来最大单周跌幅。

国际货币基金组织(IMF)周五公布的初步数据显示，拥有全球第二大黄金储备的德国在10月减持黄金，为其五个月内第二次黄金持仓下滑。根据IMF数据，德国央行上月卖出3.421吨黄金，目前持有3,387.247吨黄金。

德国央行表示，卖出3.421吨黄金用于联邦铸币。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量在周四下降3.6吨，至2009年初来最低的856.71吨。其黄金持仓量年内迄今总计减少450吨。

现货银 跌0.5%，报每盎司19.82美元。

现货铂金 下滑0.2美元，报每盎司1,381.99美元。现货钯金 涨0.4%，报每盎司713.15美元。

汇丰将今年铂金价格预估从每盎司1,580美元下调至1,500美元，汇丰称，黄金价格下跌和投资转向股市损及今年铂金价格。 ----------------------------2007 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1244.10 0.50 0.0 1240.30 1248.30 119,694 COMEX白银期货 19.862 -0.072 -0.4 19.815 20.045 40,097 COMEX铂金期货 1382.70 -9.00 -0.6 1381.10 1398.30 6,704 COMEX钯金期货 714.05 0.80 0.1 712.50 725.00 5,684 现货金 1242.66 0.31 0.0 1241.78 1248.71 现货银 19.820 -0.100 -0.5 19.860 20.050 现货铂金 1381.99 -2.91 -0.2 1384.50 1396.50 现货钯金 713.75 2.78 0.4 714.50 722.75(完)

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