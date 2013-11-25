全球金市：金价扳回伊朗核协议签署后录得的跌幅收平，和油价走势一致

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 油价下跌但脱离低位，此前六大国与伊朗达成核计划协议
* 黄金投资人没有理会美国经济数据
* SPDR黄金持有量周五降幅为三周来最大
路透纽约/伦敦11月25日 - 黄金价格周一基本持平，日内交投震荡，交易商说，金价早盘跟随原油价格下滑，因六大国与伊朗达成核计划协议，但之后金价反弹，因投资人回补空头。
金价早盘下挫1%，至四个月低位，因周末达成的伊朗核计划协议将阻止伊朗进行最敏感的核活动，且美国和欧盟将在起初六个月部分放松对伊朗经济领域的制裁。
好坏不一的美国经济数据对金市无甚影响。数据显示10月成屋待完成销售跌至10个月低位，但11月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值强劲反弹，显示美国经济的一些韧力。
现货金 稍早触及7月8日来最低的1,227.34美元，但之后缩减跌幅。在1826 GMT，下跌0.1%，报每盎司1,241.49美元。
12月期金 下跌2.70美元，报每盎司1,241.40美元，根据路透初步数据，收盘时成交量可望远高于30日均值。
政治局势缓和且原油供应增加的前景起初打压原油价格，令布兰特原油一度下挫约3%。
之后原油转至平盘交投，提振金价脱离其低位，交易商说。
黄金通常被视作对冲由油价带动的通胀的工具。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量在周五下降4.5吨，至2009年2月来最低的852.21吨，此为11月1日来最大单日降幅。
现货银 涨0.2%，报每盎司19.89美元，稍早触及8月中来最低19.54美元。
现货铂金 小跌0.1%，报每盎司1,376.24美元。现货钯金 涨0.6%，报每盎司716.97美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1241.40 -2.70 -0.2% -25.9% COMEX白银期货 19.890 0.000 0.1% -34.2% COMEX铂金期货 1379.00 -3.70 -0.3% -10.4% COMEX钯金期货 719.25 5.15 0.7% 2.3% 现货金 1241.49 -1.50 -0.1% -25.9% 现货银 19.89 0.03 0.2% -34.4% 现货铂金 1376.24 -1.56 -0.1% -10.5% 现货钯金 716.97 4.61 0.6% 2.1%(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。