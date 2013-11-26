全球金市：金价回吐涨幅下滑0.8%，受美国楼市数据拖累

* 强劲的美国楼市数据令投资人担忧美联储缩减刺激计划
* 亚洲实货需求不振
路透纽约/伦敦11月26日 - 黄金价格周二下跌约1%，从稍早触及的一周高位回落，因令人鼓舞的美国楼市活动数据令投资人担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快决定缩减购债计划。
在数据显示美国建筑许可触及约五年半高位和9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数同比跳涨13.3%后，金价承压。
这些报告是经济强势的最新迹象，尽管抵押贷款利率不断上升和上月政府部份关门拖累经济成长。
“建筑许可和Case Shiller数据强劲暗示美联储将可能考虑缩减购债，这令黄金受压，”Newedge贵金属经纪Thomas Capalbo说。
1816 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,241.69美元，早盘触及1,256.49美元，此为11月20日以来最高。
12月期金 表现优于现货金，12月期金上涨0.5美元，报每盎司1,241.70美元.
根据路透初步数据，成交量可能较30日均值多一倍，达15.6万口，主要是因为在12月合约周五首个交割通知日前，投资者将12月合约展期至2月合约。
交易员说，今年稍早黄金价格在两日内急跌超过200美元后，亚洲实货需求未见起色。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量在周一下降3.30吨。今年迄今黄金持仓量减少大约450吨，是打压金价的主因。
现货银 大跌2.1%，报每盎司19.87美元。
现货铂金 跌1%，报每盎司1,369.75美元。现货钯金 下滑0.5%，报每盎司715.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌
COMEX黄金期货 1241.70 0.50 0.0% -25.9%
COMEX白银期货 19.860 0.000 -0.1% -34.3%
COMEX铂金期货 1373.60 -4.20 -0.3% -10.7%
COMEX钯金期货 716.25 -3.70 -0.5% 1.8%
现货金 1241.69 -10.52 -0.8% -25.8%
现货银 19.87 -0.43 -2.1% -34.4%
现货铂金 1369.75 -14.49 -1.0% -10.9%
现货钯金 715.22 -3.50 -0.5% 1.9%(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)