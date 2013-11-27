全球金市：金价因美国就业数据强劲由升转跌，铂金跌至四个月低位

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 美国上周初请失业金人口减少，引发市场担忧美联储将开始缩减购债
* 铂金触及四个月低位，受累于技术性卖盘
* 中国从香港的黄金进口触及七个月最高
* 美国市场周四休市
路透纽约/伦敦11月27日 - 金价周三走低，回吐盘初涨幅，交易商称，因美国上周初请失业金人口减少，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快会开始缩减刺激规模的预期。
铂金下跌1.5%，至四个月低位，表现不及其他贵金属，受累于价格跌穿1,350美元支撑位后出现的技术性卖盘。
美国上周初请失业金人口数据意外回落后，金价连跌第二日，但另一项数据显示，企业的资本财支出仍然疲弱。
黄金投资者在消化委内瑞拉的消息。一委内瑞拉高级政府官员周三告诉路透，委内瑞拉正评估包括黄金储备在内的互换协议，该国此举旨在增加美元的供应。
1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每磅1,239美元，稍早攀升近1%。
美国黄金期货 收跌3.60美元，报每盎司1,237.80美元。根据路透初步数据，成交量为22万口，较30日均值16.5万口高出近35%。
周四美国市场因感恩节假期休市，交易商称，预计市场活动将十分缓慢，直到下周才能反弹。
金市跌幅受限，因数据显示，中国10月从香港的黄金净进口量为七个月以来最高。
现货铂金 下跌1.3%，报每盎司1,350.99美元，稍早触及四个月低位1,347.25美元。
现货银 跌1%，报每盎司19.64美元。现货钯金 下跌0.3%，报每盎司713.72美元。 ----------------------------1857 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1237.80 -3.60 -0.3 1237.20 1253.20 438 COMEX白银期货 19.682 -0.211 -1.1 19.665 20.140 41,024 COMEX铂金期货 1352.70 -19.20 -1.4 1351.80 1385.30 10,412 COMEX钯金期货 715.95 -2.50 -0.3 715.50 726.30 4,615 现货金 1239.00 -3.90 -0.3 1238.33 1254.20 现货银 19.640 -0.190 -1.0 19.650 20.100 现货铂金 1350.99 -17.11 -1.3 1355.75 1382.75 现货钯金 713.72 -2.25 -0.3 717.75 723.25(完)
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。