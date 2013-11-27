全球金市：金价因美国就业数据强劲由升转跌，铂金跌至四个月低位

* 美国上周初请失业金人口减少，引发市场担忧美联储将开始缩减购债

* 铂金触及四个月低位，受累于技术性卖盘

* 中国从香港的黄金进口触及七个月最高

* 美国市场周四休市

路透纽约/伦敦11月27日 - 金价周三走低，回吐盘初涨幅，交易商称，因美国上周初请失业金人口减少，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快会开始缩减刺激规模的预期。

铂金下跌1.5%，至四个月低位，表现不及其他贵金属，受累于价格跌穿1,350美元支撑位后出现的技术性卖盘。

美国上周初请失业金人口数据意外回落后，金价连跌第二日，但另一项数据显示，企业的资本财支出仍然疲弱。

黄金投资者在消化委内瑞拉的消息。一委内瑞拉高级政府官员周三告诉路透，委内瑞拉正评估包括黄金储备在内的互换协议，该国此举旨在增加美元的供应。

1857 GMT，现货金 跌0.3%，报每磅1,239美元，稍早攀升近1%。

美国黄金期货 收跌3.60美元，报每盎司1,237.80美元。根据路透初步数据，成交量为22万口，较30日均值16.5万口高出近35%。

周四美国市场因感恩节假期休市，交易商称，预计市场活动将十分缓慢，直到下周才能反弹。

金市跌幅受限，因数据显示，中国10月从香港的黄金净进口量为七个月以来最高。

现货铂金 下跌1.3%，报每盎司1,350.99美元，稍早触及四个月低位1,347.25美元。

现货银 跌1%，报每盎司19.64美元。现货钯金 下跌0.3%，报每盎司713.72美元。 ----------------------------1857 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1237.80 -3.60 -0.3 1237.20 1253.20 438 COMEX白银期货 19.682 -0.211 -1.1 19.665 20.140 41,024 COMEX铂金期货 1352.70 -19.20 -1.4 1351.80 1385.30 10,412 COMEX钯金期货 715.95 -2.50 -0.3 715.50 726.30 4,615 现货金 1239.00 -3.90 -0.3 1238.33 1254.20 现货银 19.640 -0.190 -1.0 19.650 20.100 现货铂金 1350.99 -17.11 -1.3 1355.75 1382.75 现货钯金 713.72 -2.25 -0.3 717.75 723.25(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金