全球金市：金价结束两日跌势收高，因美元下滑和中国买入

* 成交量低，美国市场因感恩节假期休市
* SPDR ETF黄金持仓量周三减少5.7吨
路透伦敦11月28日 - 金价周四收高，结束两日连跌之势，受助于美元下跌和中国买家实货需求浮现的迹象。
金价涨幅受限，因强劲的美国经济数据暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将开始撤出其刺激计划。
市场活动相对清淡，周四为美国感恩节假期，金融市场休市。
“市场上有一些包括中国在内的远东实货相关买盘，”MKS SA交易部主管Afshin Nabavi说。
“除此之外，我认为投资人在本周不会建立很多新的头寸，因美国假期，”他补充说。
1950 GMT，现货金 涨0.7%，报每磅1,244.85美元。
美国黄金期货 上升0.5%，报每盎司1,243.50美元。
美元指数 下跌0.2%，上日公布的大部份美国经济数据良好，带动美元攀升。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三下降5.7吨，至843.21吨，为2009年初来最低。
路透数据显示，上海黄金交易所周四的99.99%纯金成交量达到18.3吨，为10月8日来最高水平。
中国内地10月从香港净进口的黄金创七个月高点。为满足消费者前所未有的需求，中国内地购买黄金量已经连续六个月超过100吨。香港政府统计处发给路透的邮件显示，中国内地10月从香港净买入131.19吨黄金，9月为110.914吨。
现货银 升0.3%，报每盎司19.69美元。现货铂金 上涨0.4%，报每盎司1,354.40美元。现货钯金 涨0.4%，报每盎司716.20美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)