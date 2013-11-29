全球金市：金价录得6月以来最大单月跌幅，因担忧美联储缩减购债

路透纽约/伦敦11月29日 - 金价周五攀升，因美元走软，但本月录得五个月来最大月度跌幅，因美国经济复苏的迹象可能导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激规模。

11月金价回落逾5%，年内迄今累积下跌约25%，可能在13年来首次年度收跌。

过去三周，金价一直处于1,300美元之下，过去几日基本陷于区间内，因周四美国感恩节假期前后成交清淡。

1806 GMT，现货金 攀升0.6%，报每盎司1,250.96美元。本月跌幅为5.57%，为6月以来最大月度跌幅。周一跌至四个半月低位1,227.34美元。

美国期金 上扬1.0%，收报每盎司1,250.40美元。该合约11月下跌5.59%，为6月以来表现最差的一个月。

美元指数 回落0.09%支撑金市。另外美国公债收益率 持稳在2.7%之上，且全球股市攀升。

交易商预计金价下一阻力位在1,255美元和1,290美元，支撑位在1,220美元区域。

过去数周公布的美国经济数据强劲，可能增加美联储很快开始缩减刺激规模的可能性。

下一个将要出炉的重大数据是12月6日公布的美国月度就业报告。美联储将在12月17-18日举行政策会议。

中国的黄金买盘本周反弹。中国今年有望成为全球最大的黄金消费国。

周四，上海黄金交易所纯度为99.99%的黄金交易量触及七周以来最高。周五收盘时，本周的总成交量为9月最后一周以来最高。

现货银 上涨1.37%，报每盎司19.96美元。本月下跌8.7%，为6月以来最大月度跌幅。

现货铂金 攀升0.5%，报每盎司1,361.99美元。现货钯金 回落0.08%，报每盎司715.60美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1250.40 12.50 1.0 1234.10 1254.50 105,799 COMEX白银期货 20.033 0.351 1.8 19.645 20.100 29,086 COMEX铂金期货 1368.80 16.10 1.2 1351.00 1375.10 11,237 COMEX钯金期货 719.65 3.70 0.5 716.70 725.80 3,293 现货金 1251.60 8.06 0.6 1241.35 1254.60 现货银 19.950 0.260 1.3 19.710 20.070 现货铂金 1360.25 4.85 0.4 1358.75 1372.24 现货钯金 715.60 -0.60 -0.1 719.50 722.75(完)

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