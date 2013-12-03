全球金市：金价小升，在早盘跌至五个月低位后吸引低吸买盘

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 在金价周一下跌后，美国期金未平仓合约上升
* 尽管金价疲弱，但亚洲实货买需仍然不旺
路透纽约/伦敦12月3日 - 金价周二小幅上升，在上日急跌约3%后反弹，在早盘跌至五个月低位后吸引低吸买家入市，因油价上升和美元下跌。
交易商表示，低吸买盘和回补空头终止了金价跌势，上日金价录得逾两个月来最大单日跌幅。他们也表示，周一金价下跌，而美国期金未平仓合约增加逾1%，此为建立新的空头头寸的迹象。
“尽管今日金价因少量回补空头而上涨，但未来容易进一步下跌。目前原油市场走强和美元下跌是带动黄金上涨的唯一原因，”Alliance Financial LLC贵金属交易员Frank McGhee说。
1714 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,222.66美元，日低在1,215.60美元，此为7月8日来最低。
美国2月期金 小升0.50美元，报每盎司1,222.40美元。路透初步数据显示，收盘时成交量可能低于30日均值。
交易员表示，黄金价格在隔夜大跌后，亚洲消费者实货买需增加。不过，许多人仍在观望，希望金价会跌得更低。
其他金属方面，现货银 下跌0.3%，报每盎司19.07美元。
现货铂金 上升1.3%，报每盎司1,354.99美元。现货钯金 上涨0.35美元，报每盎司709.10美元。 ----------------------------1714 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1222.40 0.50 0.0% -27.1% COMEX白银期货 19.120 -0.002 -0.9% -36.7% COMEX铂金期货 1357.40 10.10 0.8% -11.8% COMEX钯金期货 713.50 0.10 0.0% 1.4% 现货金 1222.66 3.00 0.2% -27.0% 现货银 19.07 -0.06 -0.3% -37.1% 现货铂金 1354.99 17.24 1.3% -11.9% 现货钯金 709.10 0.35 0.0% 1.0%(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。