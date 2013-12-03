全球金市：金价小升，在早盘跌至五个月低位后吸引低吸买盘

* 在金价周一下跌后，美国期金未平仓合约上升

* 尽管金价疲弱，但亚洲实货买需仍然不旺

路透纽约/伦敦12月3日 - 金价周二小幅上升，在上日急跌约3%后反弹，在早盘跌至五个月低位后吸引低吸买家入市，因油价上升和美元下跌。

交易商表示，低吸买盘和回补空头终止了金价跌势，上日金价录得逾两个月来最大单日跌幅。他们也表示，周一金价下跌，而美国期金未平仓合约增加逾1%，此为建立新的空头头寸的迹象。

“尽管今日金价因少量回补空头而上涨，但未来容易进一步下跌。目前原油市场走强和美元下跌是带动黄金上涨的唯一原因，”Alliance Financial LLC贵金属交易员Frank McGhee说。

1714 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,222.66美元，日低在1,215.60美元，此为7月8日来最低。

美国2月期金 小升0.50美元，报每盎司1,222.40美元。路透初步数据显示，收盘时成交量可能低于30日均值。

交易员表示，黄金价格在隔夜大跌后，亚洲消费者实货买需增加。不过，许多人仍在观望，希望金价会跌得更低。

其他金属方面，现货银 下跌0.3%，报每盎司19.07美元。

现货铂金 上升1.3%，报每盎司1,354.99美元。现货钯金 上涨0.35美元，报每盎司709.10美元。 ----------------------------1714 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌 COMEX黄金期货 1222.40 0.50 0.0% -27.1% COMEX白银期货 19.120 -0.002 -0.9% -36.7% COMEX铂金期货 1357.40 10.10 0.8% -11.8% COMEX钯金期货 713.50 0.10 0.0% 1.4% 现货金 1222.66 3.00 0.2% -27.0% 现货银 19.07 -0.06 -0.3% -37.1% 现货铂金 1354.99 17.24 1.3% -11.9% 现货钯金 709.10 0.35 0.0% 1.0%(完)

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