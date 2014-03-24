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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 16:16 BJT

全球金市：金价下跌近1%，钯金守在两年半高位附近

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1323.24 -10.70 -0.80 9.82

现货银 20.14 -0.12 -0.59 3.76

现货铂金 1434.50 3.25 +0.23 4.90

现货钯金 793.22 4.22 +0.53 11.25

COMEX期金 1324.30 -11.70 -0.88 10.19 28460

COMEX期银 20.17 -0.15 +0.00 4.10 6950

汇率

欧元/美元 1.3793

美元/日圆 102.47

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜; 审校 于春红/李婷仪/张若琪)
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