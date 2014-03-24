全球金市：金价下跌近1%，钯金守在两年半高位附近

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1323.24 -10.70 -0.80 9.82
现货银 20.14 -0.12 -0.59 3.76
现货铂金 1434.50 3.25 +0.23 4.90
现货钯金 793.22 4.22 +0.53 11.25
COMEX期金 1324.30 -11.70 -0.88 10.19 28460
COMEX期银 20.17 -0.15 +0.00 4.10 6950
汇率
欧元/美元 1.3793
美元/日圆 102.47
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李春喜; 审校 于春红/李婷仪/张若琪)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。