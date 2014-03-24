全球金市：金价下挫2%，因基金卖盘和美国升息忧虑

* 美国升息前景引发对黄金的获利了结

* 银行分析师下调金价预估压制升势动能

* 钯金触及两年半高位，追随金价

路透纽约/伦敦3月24日 - 黄金价格周一大跌约2%，为近两个月最大单日跌幅，因对冲基金担心美国升息前景，抛售黄金，金价可能从上周触及的六个月高位进一步回撤。

金价跌至1,300美元附近的一个月低点，外围市场大致没有受到金市下挫的影响。分析师表示，法国兴业银行(Societe Generale) 等行近期对金价将大跌之1,200美元下方的预估也促使机构投资人抛售黄金。

上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，美联储可能在今年秋季结束购债，并可能在之后的六个月左右开始升息。之后金市投资人的信心转弱。

在1857 GMT，现货金 大跌1.9%，报每盎司1,308.70美元，为1月30日来最大单日跌幅。盘中下挫至2月14日来最低的1,307.54美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金 收挫24.80美元，报每盎司1,311.20美元。路透初步数据显示，成交量较30天均值多约35%。

现货银 跌1.6%，报每盎司19.93美元，受金价跌势拖累。

铂金系金属中，钯金升至两年半高位，因南非罢工，乌克兰紧张局势以及约翰内斯堡推出两个钯金支持上市交易基金(ETF)，这些都带来供应忧虑。

现货钯金 升至2011年8月来最高的799.50美元，尾盘小涨0.2%，报790.90美元。

现货铂金 跌0.5%，报1,424.25美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1311.20 -24.80 -1.9 1308.50 1335.70 166,822 COMEX白银期货 20.067 -0.243 -1.2 19.920 20.315 39,439 COMEX铂金期货 1431.20 -4.80 -0.3 1428.50 1444.40 18,161 COMEX钯金期货 794.35 5.05 0.6 782.15 802.45 6,967 现货金 1308.70 -25.24 -1.9 1308.35 1334.36 现货银 19.930 -0.330 -1.6 19.940 20.280 现货铂金 1424.25 -7.00 -0.5 1428.00 1439.75 现货钯金 790.90 1.90 0.2 783.00 799.50(完)

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