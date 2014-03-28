全球金市：金价从六周低位反弹，本周连跌第二周

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 金价本周下跌3%
* 美元上扬0.1%，全球股市攀升
* 美国2月消费者指数增长0.3%
路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周五在触及1,300美元之下的六周低位后反弹收涨，但本周连跌第二周，因美国经济前景改善推高美元，并提振风险意愿。
在过去九个交易日中，金价走势震荡，从六个月高位回落约100美元，因地缘政治紧张局势缓解，美国经济数据强劲，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示可能在明年上半年升息。
低利率是近几年推高金价的重要因素。
1840 GMT，现货金 稍早跌至2月12日以来最低1,285.34美元，后反弹，1840 GMT，上扬0.3%，报每盎司1,294.16美元。金价本周下跌3%。
美国COMEX-4月期金 收跌0.90美元，或0.07%，报每盎司1,293.80美元。
瑞士信贷的分析师Karim Cherif称，“市场人士过去几日开始重新关注经济基本面，对俄罗斯和克里米亚问题的关注减弱。”
美元指数 上扬0.1%，而欧洲和美国股市也走高。
数据显示美国2月消费者支出增长，是美国经济在受到严冬拖累成长放缓后重拾力道的最新迹象。数据提振美元走强。
市场的下一个关注目标将是下周五公布的非农就业报告，投资者将从中寻找美国经济劲道的线索。
实货市场，交易商称需求可能增加，因近期金价大跌，但他们仍持谨慎态度，因消费者看似对金价未来走向仍不确定。
全球最大黄金消费国中国的黄金价格仍低于伦敦现货金价，暗示缺乏新需求。
现货铂金 上扬0.86%，报每盎司1,403.75美元。现货钯金 急升2.5%，报每盎司771.75美元。
现货银 上涨0.5%，报每盎司19.77美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。