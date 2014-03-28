全球金市：金价从六周低位反弹，本周连跌第二周

* 金价本周下跌3%

* 美元上扬0.1%，全球股市攀升

* 美国2月消费者指数增长0.3%

路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周五在触及1,300美元之下的六周低位后反弹收涨，但本周连跌第二周，因美国经济前景改善推高美元，并提振风险意愿。

在过去九个交易日中，金价走势震荡，从六个月高位回落约100美元，因地缘政治紧张局势缓解，美国经济数据强劲，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示可能在明年上半年升息。

低利率是近几年推高金价的重要因素。

1840 GMT，现货金 稍早跌至2月12日以来最低1,285.34美元，后反弹，1840 GMT，上扬0.3%，报每盎司1,294.16美元。金价本周下跌3%。

美国COMEX-4月期金 收跌0.90美元，或0.07%，报每盎司1,293.80美元。

瑞士信贷的分析师Karim Cherif称，“市场人士过去几日开始重新关注经济基本面，对俄罗斯和克里米亚问题的关注减弱。”

美元指数 上扬0.1%，而欧洲和美国股市也走高。

数据显示美国2月消费者支出增长，是美国经济在受到严冬拖累成长放缓后重拾力道的最新迹象。数据提振美元走强。

市场的下一个关注目标将是下周五公布的非农就业报告，投资者将从中寻找美国经济劲道的线索。

实货市场，交易商称需求可能增加，因近期金价大跌，但他们仍持谨慎态度，因消费者看似对金价未来走向仍不确定。

全球最大黄金消费国中国的黄金价格仍低于伦敦现货金价，暗示缺乏新需求。

现货铂金 上扬0.86%，报每盎司1,403.75美元。现货钯金 急升2.5%，报每盎司771.75美元。

现货银 上涨0.5%，报每盎司19.77美元。(完)

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