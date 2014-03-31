全球金市：金价交投于1,300美元下方，在六周低点附近徘徊

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
亚洲黄金实货需求清淡，因金价出现波动，已连续两周下滑。
近期美国经济数据强劲，削弱了黄金的避险需求。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本月稍早暗示，可能会在2015年上半年升息。
投资者静候本周五公布的美国非农就业数据，以寻找更多有关美国经济状况的线索。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币经理人在3月25日止当周削减黄金多头部位，并将白银期货和选择权净多头部位缩减近一半。
英美资源集团 执行长表示，由于为期10周罢工给行业造成了巨大的损失，南非铂金行业裁员在所难免，这令出现进一步动荡的风险升高。(完)
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(翻译 王翔琼/张荻； 审校 徐文焰/龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。