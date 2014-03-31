全球金市：金价交投于1,300美元下方，在六周低点附近徘徊

亚洲黄金实货需求清淡，因金价出现波动，已连续两周下滑。

近期美国经济数据强劲，削弱了黄金的避险需求。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本月稍早暗示，可能会在2015年上半年升息。

投资者静候本周五公布的美国非农就业数据，以寻找更多有关美国经济状况的线索。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和货币经理人在3月25日止当周削减黄金多头部位，并将白银期货和选择权净多头部位缩减近一半。

英美资源集团 执行长表示，由于为期10周罢工给行业造成了巨大的损失，南非铂金行业裁员在所难免，这令出现进一步动荡的风险升高。(完)

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