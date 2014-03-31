全球金市：金价走低，本月录得年内首月下跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 美联储主席叶伦支持宽松货币政策
* 金价3月下跌逾3%，但首季上扬6.5%
* 分析师预计周五公布的非农就业岗位增加
路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周一走低，但本月录得年内首个月度跌幅，因美国经济前景改善，削弱了对黄金的投资兴趣，并提振对风险较高资产的胃纳。
过去10个交易日金价从3月中触及的六个月高位累计回落了约100美元，因地缘政治紧张局势缓解，美国经济数据改善，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本月稍早的讲话暗示，美联储可能在明年上半年升息。
今日叶伦力挺美联储的宽松货币政策，称联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。 金市基本未受上述讲话的影响。
不过，金价本季攀升约6.5%。
分析师称，全球实质利率为正，美联储和其他国家央行缩减刺激规模等因素可能削弱黄金作为对冲工具的吸引力。
“我认为欧美经济数据改善，以及新兴市场可能上扬均是金市在下一季度会遭遇的阻力，”U.S. Bank Wealth Management's Private Client Reserve的高级投资策略师Robert Haworth表示。
1839 GMT，现货金 跌0.7%，报每盎司1,283.81美元，稍早触及2月11日以来最低1,282.04美元。本月累计下跌逾3%。
COMEX-6月期金 收跌10.50美元，报每盎司1,283.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月美国中西部企业活动降至去年8月以来低点，降幅超出预期，重启近期扩张放缓的颓势。供应管理协会报告，3月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至55.9，2月为59.8。接受路透调查的分析师的预估中值为59.0。
市场目前的关注焦点仍为周五将公布的非农就业报告。分析师广泛预期就业岗位增加，这将暗示严寒天气的确是导致今年稍早出炉的一系列经济数据疲弱的主要原因。
其他贵金属方面，现货铂金 上扬0.6%，报每盎司1,411.55美元。现货钯金 升0.4%，报每盎司772.57美元，因南非矿工罢工。
现货银 与周五收盘价持平，报每盎司19.77美元。 ----------------------------1839 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1283.80 -10.50 -0.8 1282.70 1299.30 121,534 COMEX白银期货 19.752 -0.038 -0.2 19.725 20.010 30,204 COMEX铂金期货 1420.80 13.60 1.0 1410.00 1426.50 11,703 COMEX钯金期货 777.10 3.40 0.4 771.30 780.50 3,153 现货金 1283.81 -9.69 -0.7 1283.03 1298.20 现货银 19.770 0.000 0.0 19.740 19.990 现货铂金 1411.55 8.05 0.6 1411.75 1423.00 现货钯金 772.57 3.07 0.4 772.50 778.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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