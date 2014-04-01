全球金市：金价跌至七周低位，因美国制造业数据强劲

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
路透纽约/伦敦4月1日 - 金价周二跌至七周低位，因强劲的美国制造业数据提振股市，但来自亚洲的强劲实货买需预计将支撑金价。
美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，3月制造业活动增长连续第二个月加速，因尽管就业增长放缓，但生产录得衰退结束后最大升幅。 数据进一步显示在严冬结束后，美国经济正在逐步累积动能。
地缘政治紧张局势和对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年上半年升息的忧虑缓解也重压金价。
“由于金价近期跌至1,300美元之下，我们看到亚洲实货需求有所增加。金价进一步走疲可能引发来自新兴市场的更强劲买盘，这将有助于限制金价进一步走低，” 汇丰首席贵金属分析师James Steel表示。
1958 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,279.94美元，稍早触及2月11日以来最低1,277.28美元。
美国COMEX-6月期金 收跌3.80美元，报每盎司1,280美元。 ----------------------------1958 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1280.00 -3.80 -0.3 1277.40 1288.40 102,265 COMEX白银期货 19.688 -0.064 -0.3 19.635 19.910 30,024 COMEX铂金期货 1429.60 8.80 0.6 1415.50 1437.20 11,246 COMEX钯金期货 781.95 4.85 0.6 767.00 782.70 4,686 现货金 1279.94 -3.70 -0.3 1278.25 1288.10 现货银 19.790 0.080 0.4 19.670 19.890 现货铂金 1425.00 15.80 1.1 1416.50 1432.50 现货钯金 777.75 5.85 0.8 769.25 780.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
路透东京4月28日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周五录得六周来首次周线上涨，交易员称，受尾盘上海期市的强劲表现支撑。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。