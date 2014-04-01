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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 04:56 BJT

全球金市：金价跌至七周低位，因美国制造业数据强劲

路透纽约/伦敦4月1日 - 金价周二跌至七周低位，因强劲的美国制造业数据提振股市，但来自亚洲的强劲实货买需预计将支撑金价。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，3月制造业活动增长连续第二个月加速，因尽管就业增长放缓，但生产录得衰退结束后最大升幅。 数据进一步显示在严冬结束后，美国经济正在逐步累积动能。

地缘政治紧张局势和对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年上半年升息的忧虑缓解也重压金价。

“由于金价近期跌至1,300美元之下，我们看到亚洲实货需求有所增加。金价进一步走疲可能引发来自新兴市场的更强劲买盘，这将有助于限制金价进一步走低，” 汇丰首席贵金属分析师James Steel表示。

1958 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,279.94美元，稍早触及2月11日以来最低1,277.28美元。

美国COMEX-6月期金 收跌3.80美元，报每盎司1,280美元。 ----------------------------1958 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1280.00 -3.80 -0.3 1277.40 1288.40 102,265 COMEX白银期货 19.688 -0.064 -0.3 19.635 19.910 30,024 COMEX铂金期货 1429.60 8.80 0.6 1415.50 1437.20 11,246 COMEX钯金期货 781.95 4.85 0.6 767.00 782.70 4,686 现货金 1279.94 -3.70 -0.3 1278.25 1288.10 现货银 19.790 0.080 0.4 19.670 19.890 现货铂金 1425.00 15.80 1.1 1416.50 1432.50 现货钯金 777.75 5.85 0.8 769.25 780.50(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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