全球金市：铂金反弹，因南非铂金矿罢工谈判仍陷僵局

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路透纽约/伦敦6月9日 - 铂金价格周一上涨，南非铂金矿业为解决长达五个月的罢工进行的最新一轮磋商仍未能达成协议，消退提振铂金从日低反弹。
金价在非常清淡的交投中小涨，因股市上扬和美元走强影响了投资人对避险黄金的买兴。
周一，南非矿业部长Ngoako Ramatlhodi退出同全球最大铂金生产商和矿业工会的谈判。Amplats, Implats和Lonmin都表示，目前将评估进一步的选项，但仍决心通过磋商达成和解。
消息提振铂金价格 从日低1,436.40美元一度反弹约15美元或1%。
1940GMT，现货铂金升0.2%，报1,446美元。
美国7月铂金期货 收高1.3美元，报1,454.30美元。
由于德国和法国市场休市，市场成交较往日清淡，投资人关注投资和消费者需求以寻找进一步指引。
现货金 升0.1%，报1,253.06美元，美国8月期金 收高1.40美元，报1,253.90美元。
路透初步数据显示，成交量约5.4万口，将为去年12月24日来最低，且远低于30日均值约17万口。
其他金属方面，现货银 升0.3%，报每盎司19.03美元，现货钯金 跌0.3%，报每盎司837.80美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应