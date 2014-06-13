版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 08:58 BJT

全球金市：钯金与铂金反弹，上日因南非罢工有望结束而大跌

钯金料录得五周来首次周线下滑。

铂金 上升13.50美元至每盎司1,448.00美元，周四下跌近3%。

现货金 几无变动，报每盎司1,272.70美元。

美国期金 下跌1.10美元，至每盎司1,272.90美元。

美国总统奥巴马周四威胁将向伊拉克的逊尼派伊斯兰武装发动军事打击，后者从伊拉克北部进发并已逼近巴格达，希望在伊拉克和叙利亚建立自己的国家。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐