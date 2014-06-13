全球金市：钯金与铂金反弹，上日因南非罢工有望结束而大跌

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
钯金料录得五周来首次周线下滑。
铂金 上升13.50美元至每盎司1,448.00美元，周四下跌近3%。
现货金 几无变动，报每盎司1,272.70美元。
美国期金 下跌1.10美元，至每盎司1,272.90美元。
美国总统奥巴马周四威胁将向伊拉克的逊尼派伊斯兰武装发动军事打击，后者从伊拉克北部进发并已逼近巴格达，希望在伊拉克和叙利亚建立自己的国家。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)