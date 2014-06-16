全球金市：金价从近三周高位回落，受累于获利了结

* 金价逆转稍早涨势回落

* 关注周三结束的美联储政策会议

* 铂金和钯金上扬，等待南非铂金矿业薪资谈判结果

路透纽约/伦敦6月16日 - 金价周一走低，因投资者在金价稍早触及近三周高位后锁定获利。伊拉克战乱稍早提振黄金的避险吸引力。

铂金价格在上周急跌后攀升，投资者静待南非铂金矿业劳资双方的薪资磋商结果。

金价稍早未能升穿1,285美元附近的50日移动均线，随引发技术性抛售，金价因此受创。

美国表示，可能对逊尼派武装分子发动空袭，以支持伊拉克政府。金价盘初上扬。

伊拉克武装冲突不断升级，且乌克兰紧张局势仍未得到缓解，推动金价在过去七日累积攀升近4%。

1922 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,272.41美元，稍早触及5月27日以来最高1,284.85美元。

美国COMEX-8月期金 收涨1.20美元，报每盎司1,275.30美元，表现强于现货金。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约40%。

金价盘初上扬的另一个原因是乌克兰局势的最新进展，亲俄罗斯分离主义份子击落了乌克兰政府军的一架运输机。

交易商还警告称，周三结束的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议可能使投资者对金市上行保持谨慎，市场将寻找美联储何时开始升息的信号。

现货银 下跌0.3%，报每盎司19.61美元。

其他贵金属方面，现货铂金今日上扬，上周因预期南非铂金业即将就结束罢工达成和解而大跌。南非AMCU工会的领导人周五表示，即将与三大铂金矿商达成薪资协议。

现货铂金 上扬0.6%，报每盎司1,432.30美元。现货钯金 跌0.3%，报每盎司806.97美元。 ----------------------------1922 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1275.30 1.20 0.1 1271.80 1285.10 91,742 COMEX白银期货 19.759 0.060 0.3 19.630 19.915 11,524 COMEX铂金期货 1439.10 4.10 0.3 1435.50 1445.60 9,856 COMEX钯金期货 809.35 -3.25 -0.4 808.30 823.50 3,729 现货金 1272.41 -4.09 -0.3 1272.38 1284.85 现货银 19.610 -0.050 -0.3 19.630 19.880 现货铂金 1432.30 8.00 0.6 1433.50 1442.50 现货钯金 806.97 -2.03 -0.3 810.20 822.00(完)

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