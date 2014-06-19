全球金市：金价因美联储下修经济预估而守住涨幅，铂金上涨

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
不过，美联储表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。
世界黄金协会(WGC)下个月准备召开会议，让黄金买家和卖家讨论如何改革、甚至用其它工具来取代伦敦全球价格指标，即所谓的“定盘价”。
一个行业组织的主管表示，截止2015年3月的一年，印度的黄金珠宝出口可能将增长四分之一，受益于印度料将放松黄金进口政策，以及主要消费国需求回升。
现货铂金(白金) 和现货钯金 持续上扬，双双交投于一周高位附近，因主要生产国--南非的矿产罢工活动看来还要持续一段时间。
英美铂金 周三表示，正在罢工的南非矿工与建筑业联盟(AMCU)提出了新的薪资要求，超出了上周与矿商“原则上”达成共识的水平，而且增幅是不可承受的。这打破了罢工即将结束的希望。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/许娜；审校 龚芳/徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。