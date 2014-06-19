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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:29 BJT

全球金市：金价因美联储下修经济预估而守住涨幅，铂金上涨

不过，美联储表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

世界黄金协会(WGC)下个月准备召开会议，让黄金买家和卖家讨论如何改革、甚至用其它工具来取代伦敦全球价格指标，即所谓的“定盘价”。

一个行业组织的主管表示，截止2015年3月的一年，印度的黄金珠宝出口可能将增长四分之一，受益于印度料将放松黄金进口政策，以及主要消费国需求回升。

现货铂金(白金) 和现货钯金 持续上扬，双双交投于一周高位附近，因主要生产国--南非的矿产罢工活动看来还要持续一段时间。

英美铂金 周三表示，正在罢工的南非矿工与建筑业联盟(AMCU)提出了新的薪资要求，超出了上周与矿商“原则上”达成共识的水平，而且增幅是不可承受的。这打破了罢工即将结束的希望。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/许娜；审校 龚芳/徐文焰)
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