更正-全球金市：伊拉克局势和美股回落提振金价，铂金因南非罢工结束走低

(更正：正文第二段译文有误，“伊拉克最高领导人”改正为“伊朗最高领导人”)

* 伊拉克危机提振黄金的避险吸引力

* 黄金期权周三到期，使金价涨势受限

* 铂金回落，因南非铂金矿业罢工结束

路透纽约/伦敦6月23日 - 金价周一上扬，因美股回落，以及伊拉克暴力冲突加剧引发的地缘政治紧张局势。铂金回落，因南非矿工工会宣布，持续五个月的铂金矿业罢工正式结束。

黄金在上周攀升3%后继续上行，因伊朗最高领导人周日指责美国试图通过利用宗派斗争来重新控制伊拉克，目前逊尼派叛军从沿叙利亚边境的据点向巴格达逼近。

近期黄金看涨期权的未平仓合约减少，反映黄金期权市场的空头回补活动仍在继续，导致对黄金的买盘增加。

交易商称，COMEX-7月黄金和白银期权周三到期，这也可能使黄金的涨势受限。

1900 GMT，现货金 上扬0.1%，报每盎司1,315.60美元。在上周录得三个月来最大周度涨幅后，现货金徘徊在近两个月高位1,321.90美元附近。

美国COMEX-8月黄金期货 收涨1.80美元，报每盎司1,318.40美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

美国股市周一小跌，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由。

铂金回落，因南非工会AMCU宣布，持续五个月的铂金矿业罢工“正式结束”。

交易商称，这一消息已被铂金和钯金市场完全消化。这两个市场6月稍早重挫，因报导称劳资双方就薪资和解达成协议。

现货铂金 跌0.50美元，报每盎司1,453.25美元。现货钯金 攀升0.4%，报每盎司820.25美元。

现货银 小跌0.01美元，报每盎司20.86美元，上周跳升6.3%，为2月以来最大周度涨幅。(完)

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1318.40 1.80 0.1 1310.40 1319.20 97,146 COMEX白银期货 20.964 -0.030 -0.1 20.780 20.990 21,631 COMEX铂金期货 1456.60 -0.70 0.0 1441.20 1459.40 16,442 COMEX钯金期货 822.65 0.45 0.1 810.50 823.50 4,563 现货金 1315.60 1.28 0.1 1310.10 1318.30 现货银 20.860 0.010 0.0 20.760 20.930 现货铂金 1453.25 -0.50 0.0 1441.60 1454.50 现货钯金 820.25 3.05 0.4 812.15 821.50(完)

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