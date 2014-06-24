更正-全球金市：伊拉克局势和美股回落提振金价，铂金因南非罢工结束走低

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(更正：正文第二段译文有误，“伊拉克最高领导人”改正为“伊朗最高领导人”)
* 伊拉克危机提振黄金的避险吸引力
* 黄金期权周三到期，使金价涨势受限
* 铂金回落，因南非铂金矿业罢工结束
路透纽约/伦敦6月23日 - 金价周一上扬，因美股回落，以及伊拉克暴力冲突加剧引发的地缘政治紧张局势。铂金回落，因南非矿工工会宣布，持续五个月的铂金矿业罢工正式结束。
黄金在上周攀升3%后继续上行，因伊朗最高领导人周日指责美国试图通过利用宗派斗争来重新控制伊拉克，目前逊尼派叛军从沿叙利亚边境的据点向巴格达逼近。
近期黄金看涨期权的未平仓合约减少，反映黄金期权市场的空头回补活动仍在继续，导致对黄金的买盘增加。
交易商称，COMEX-7月黄金和白银期权周三到期，这也可能使黄金的涨势受限。
1900 GMT，现货金 上扬0.1%，报每盎司1,315.60美元。在上周录得三个月来最大周度涨幅后，现货金徘徊在近两个月高位1,321.90美元附近。
美国COMEX-8月黄金期货 收涨1.80美元，报每盎司1,318.40美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。
美国股市周一小跌，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由。
铂金回落，因南非工会AMCU宣布，持续五个月的铂金矿业罢工“正式结束”。
交易商称，这一消息已被铂金和钯金市场完全消化。这两个市场6月稍早重挫，因报导称劳资双方就薪资和解达成协议。
现货铂金 跌0.50美元，报每盎司1,453.25美元。现货钯金 攀升0.4%，报每盎司820.25美元。
现货银 小跌0.01美元，报每盎司20.86美元，上周跳升6.3%，为2月以来最大周度涨幅。(完)
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1318.40 1.80 0.1 1310.40 1319.20 97,146 COMEX白银期货 20.964 -0.030 -0.1 20.780 20.990 21,631 COMEX铂金期货 1456.60 -0.70 0.0 1441.20 1459.40 16,442 COMEX钯金期货 822.65 0.45 0.1 810.50 823.50 4,563 现货金 1315.60 1.28 0.1 1310.10 1318.30 现货银 20.860 0.010 0.0 20.760 20.930 现货铂金 1453.25 -0.50 0.0 1441.60 1454.50 现货钯金 820.25 3.05 0.4 812.15 821.50(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月