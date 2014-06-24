全球金市：金价因美股走低升至两个月高位，铂金上扬

* 金价触及4月中以来最高，银价触及三个月峰值

* 全球股市走低，因德国数据令人失望

* 铂金和钯金上扬，尽管南非矿业劳资双方达成薪资协议

路透纽约/伦敦6月24日 - 金价周二升至两个月高位，因股市回落，且德国企业景气判断指数疲弱，扶助黄金延续上周的涨势。铂金攀升，因尽管南非矿业劳资双方达成薪资协议，结束为期五个月的罢工，但市场仍担忧可能出现新的劳资冲突。

金价上扬，因在数据显示6月德国企业景气指数跌幅超预期后，投资者抛售股票。但稍后金价缩减涨幅，因数据显示，美国新屋销售令人鼓舞，消费者信心改善。

美国股市走低，稍早因经济数据带动的涨势消退，标普500指数从盘中触及的纪录高位回落。

现货金 盘中触及4月15日以来最高1,325.90美元，2024 GMT，上扬0.41美元，报每盎司1,318.12美元。

美国COMEX-8月期金收涨2.90美元，报每盎司1,321.30美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

现货银 上扬0.1%，报每盎司20.86美元，稍早触及三个月高位21.14美元。

伊拉克战事不断升级所引发的地缘政治紧张局势近期支撑金价。

投资者对黄金的信心显示改善的迹象，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周一增加2.4吨，至785.02吨。

铂金逆转早盘跌势上扬，因供应忧虑挥之不去，和空头回补。

现货铂金 上扬0.8%，报每盎司1,463.20美元。现货钯金 攀升0.8%，报每盎司825.75美元。

全球三大铂金企业与南非的AMCU工会周二签署薪资协议，但表示，五个月罢工的后续影响可能导致企业不可避免的进行裁员和重组，这可能引发新的劳资冲突。 ----------------------------2024 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1321.30 2.90 0.2 1314.50 1326.60 113,013 COMEX白银期货 21.097 0.133 0.6 20.855 21.225 32,496 COMEX铂金期货 1471.90 15.30 1.1 1450.40 1476.00 21,907 COMEX钯金期货 830.40 7.75 0.9 819.45 834.65 3,576 现货金 1318.20 0.41 0.0 1314.10 1325.90 现货银 20.880 0.050 0.2 20.820 21.140 现货铂金 1466.30 15.30 1.1 1451.20 1472.00 现货钯金 825.75 6.45 0.8 821.00 832.60(完)

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