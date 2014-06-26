全球金市：金价守住前一日涨幅，美国数据和美元疲弱均提供支撑

标题新闻：马来西亚5月1-15日棕榈油出口较上月同期增8.9%至617,697吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
数据显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑2.9%，创下2009年第一季以来最大降幅(预估为下滑1.7%)，前值为下滑1.0%。
美元兑一篮子货币周四亚洲时段早盘在一个月低点附近走势萎靡，之前公布的美国第一季经济成长数据终值疲弱幅度出人意料，重创美元。
中国和新加坡在争夺亚洲指标金价的制定权，在全球金价指标受到监管部门的调查之际，亚洲作为全球主要的黄金消费地区，要求金价制定更加本地化的呼声越来越高。
铂族金属价格持稳，此前数万南非铂金矿工在周三复工，这次罢工是该国历史上持续最长也最具破坏力的一次。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李春喜; 审校 于春红/戴素萍)
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路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托 商业银行已启动精成科技的24亿元台币(8,000万美元)贷款。 根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前利率下限设定为1.7%。 参贷3亿元台币或以上的银行，可获得主办行头衔、8个基点的前端费 ；参贷2-2.99亿元台币的银行，可获得协办行头衔与5个基点的前端费。 回覆期限为5月31日。 资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营 运资本等用途。 中国信托商银与合作金库为那笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为次级 市场商业本票利率加码72-78基点。 台湾上市公司精成科技成立于1973年，主要业务为制造印刷电路板与 消费电子产品。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透上海5月15日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21