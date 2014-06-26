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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 08:40 BJT

全球金市：金价守住前一日涨幅，美国数据和美元疲弱均提供支撑

数据显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑2.9%，创下2009年第一季以来最大降幅(预估为下滑1.7%)，前值为下滑1.0%。

美元兑一篮子货币周四亚洲时段早盘在一个月低点附近走势萎靡，之前公布的美国第一季经济成长数据终值疲弱幅度出人意料，重创美元。

中国和新加坡在争夺亚洲指标金价的制定权，在全球金价指标受到监管部门的调查之际，亚洲作为全球主要的黄金消费地区，要求金价制定更加本地化的呼声越来越高。

铂族金属价格持稳，此前数万南非铂金矿工在周三复工，这次罢工是该国历史上持续最长也最具破坏力的一次。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李春喜; 审校 于春红/戴素萍)
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