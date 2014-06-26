全球金市：金价下滑，因美国初请失业金数据显示经济强度

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
* 金价下滑，因伊拉克忧虑缓解影响油价走软
* 分析师表示，缺乏黄金ETF买盘可能进一步令金价承压
* 中国5月从香港的黄金进口减少17%
路透纽约/伦敦6月26日 - 金价周四下滑，因美国初请失业金数据强劲，且油价走软，拖累金价从本周稍早触及的两个月高位回落。交易商称，缺乏投资买兴可能令黄金进一步承压。
美国公布的5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下调对第二季的经济成长预估。
但市场对美国经济正在扩张并没有疑问，这降低了黄金作为对冲工具的吸引力。周四另一个报告显示，上周美国初请失业金人数再度减少。
分析师表示，黄金近期升势主要是因投机商空头回补，而黄金支持的上市交易基金(ETF)未能在金价上涨之际吸引买家。
“由于策略性买家选择不参与黄金的升势，金价涨势肯定令人质疑，”瑞银贵金属策略师Edel Tully表示。
1819 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,315.16美元。
美国COMEX-8月期金 收低5.60美元，报每盎司1,317美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。
金价自上周四以来已经上涨了4%，并在周二创下两个月高位1,325.90美元，因担心伊拉克战乱升级。
交易员表示，主要消费国中国的实货黄金需求仍乏善可陈，因高价抑制了一些买盘。
据香港政府统计处电邮给路透的最新数据，5月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转 口）为67,233公斤（67.233吨），按月跌16.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自4月的67,040公斤降至52,606公斤。
现货银 上扬0.4%，报每盎司21.06美元。
现货铂金 微升0.10美元，报每盎司1,464.50美元。现货钯金 攀升0.2%，报每盎司831.40美元。 ----------------------------1819 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1317.00 -5.60 -0.4 1306.80 1320.60 120,742 COMEX白银期货 21.162 -0.009 0.0 20.845 21.175 41,089 COMEX铂金期货 1470.10 -3.10 -0.2 1461.90 1474.50 10,844 COMEX钯金期货 35.80 2.55 0.3 827.50 836.50 2,950 现货金 1315.16 -3.84 -0.3 1306.65 1319.80 现货银 21.060 0.080 0.4 20.820 21.110 现货铂金 1464.50 0.10 0.0 1460.50 1469.40 现货钯金 831.40 1.90 0.2 828.50 834.15(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 母红)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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