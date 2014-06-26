全球金市：金价下滑，因美国初请失业金数据显示经济强度

* 金价下滑，因伊拉克忧虑缓解影响油价走软

* 分析师表示，缺乏黄金ETF买盘可能进一步令金价承压

* 中国5月从香港的黄金进口减少17%

路透纽约/伦敦6月26日 - 金价周四下滑，因美国初请失业金数据强劲，且油价走软，拖累金价从本周稍早触及的两个月高位回落。交易商称，缺乏投资买兴可能令黄金进一步承压。

美国公布的5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下调对第二季的经济成长预估。

但市场对美国经济正在扩张并没有疑问，这降低了黄金作为对冲工具的吸引力。周四另一个报告显示，上周美国初请失业金人数再度减少。

分析师表示，黄金近期升势主要是因投机商空头回补，而黄金支持的上市交易基金(ETF)未能在金价上涨之际吸引买家。

“由于策略性买家选择不参与黄金的升势，金价涨势肯定令人质疑，”瑞银贵金属策略师Edel Tully表示。

1819 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,315.16美元。

美国COMEX-8月期金 收低5.60美元，报每盎司1,317美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

金价自上周四以来已经上涨了4%，并在周二创下两个月高位1,325.90美元，因担心伊拉克战乱升级。

交易员表示，主要消费国中国的实货黄金需求仍乏善可陈，因高价抑制了一些买盘。

据香港政府统计处电邮给路透的最新数据，5月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转 口）为67,233公斤（67.233吨），按月跌16.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自4月的67,040公斤降至52,606公斤。

现货银 上扬0.4%，报每盎司21.06美元。

现货铂金 微升0.10美元，报每盎司1,464.50美元。现货钯金 攀升0.2%，报每盎司831.40美元。 ----------------------------1819 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1317.00 -5.60 -0.4 1306.80 1320.60 120,742 COMEX白银期货 21.162 -0.009 0.0 20.845 21.175 41,089 COMEX铂金期货 1470.10 -3.10 -0.2 1461.90 1474.50 10,844 COMEX钯金期货 35.80 2.55 0.3 827.50 836.50 2,950 现货金 1315.16 -3.84 -0.3 1306.65 1319.80 现货银 21.060 0.080 0.4 20.820 21.110 现货铂金 1464.50 0.10 0.0 1460.50 1469.40 现货钯金 831.40 1.90 0.2 828.50 834.15(完)

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