全球金市：金价持稳，受压于实货需求疲软及中国虚假贸易消息

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
大多数大宗商品融资交易都是合法的，但审计署披露黄金市场的问题，可能会促使当局对大宗商品融资启动又一轮打压。
此外，香港政府统计处周四数据显示，5月份香港净流入中国的黄金量按月减21.5%，为连续第三个月录得下滑，跌幅与上一个月相若。
巴西联邦法院吊销Belo Sun Mining 拟在欣古河(Xingu River)流域建立的一家大型黄金矿场的环保牌照，裁定该公司未能考虑到此项目对当地土着居民的影响。
美国圣路易斯联储总裁布拉德坚持将在明年首季前升息的预期，亦打压投资者信心。 (完)
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路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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