全球金市：金价持稳，受压于实货需求疲软及中国虚假贸易消息

大多数大宗商品融资交易都是合法的，但审计署披露黄金市场的问题，可能会促使当局对大宗商品融资启动又一轮打压。

此外，香港政府统计处周四数据显示，5月份香港净流入中国的黄金量按月减21.5%，为连续第三个月录得下滑，跌幅与上一个月相若。

巴西联邦法院吊销Belo Sun Mining 拟在欣古河(Xingu River)流域建立的一家大型黄金矿场的环保牌照，裁定该公司未能考虑到此项目对当地土着居民的影响。

美国圣路易斯联储总裁布拉德坚持将在明年首季前升息的预期，亦打压投资者信心。 (完)

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