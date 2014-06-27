全球金市：美国消费者信心数据公布后金价持稳，铂金上扬

* 美国6月消费者信心指数涨幅超预期

* 第二季金价可能上扬3%，表现不及其他贵金属

* 铂金和钯金上扬，因担心南非国有电力公司工人可能罢工

路透纽约/伦敦6月27日 - 金价周五收盘基本持平，因强于预期的美国消费者信心指数损及黄金的避险吸引力。铂金系金属攀升，因对南非国有能源企业工人罢工的忧虑挥之不去。

美国股市基本持平，美元小跌并未能刺激金价周五上扬，因数据显示，6月汤森路透/密西根大学消费者信心指数上扬，因消费者仍乐观认为，首季经济萎缩是因严冬所致。

第二季只剩下最后一个交易日，金价有望录得近3%的涨幅，连涨第二季。不过，黄金涨幅不及其他贵金属。

乌克兰和伊拉克的地缘政治紧张局势久拖不决，今年迄今提振黄金的避险吸引力。但分析师仍看空黄金后市的表现，因美元可能走强，股市可能上扬和通胀可能保持在较低水平。

“一旦地缘政治紧张局势缓解，金价看似可能出现修正，这时我们预计黄金走势回归基本面，金价回落的主要原因，”巴克莱资本的贵金属分析师Christopher Louney表示。

1905 GMT，现货金 小涨0.1%，报每盎司1,318.46美元，徘徊在周二盘中触及的4月中来最高1,325.90美元附近。

美国COMEX-8月期金 收涨3美元，报每盎司1,320美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

从第二季表现来看，白银有望录得7%的涨幅，为三季度来最高。铂金可能攀升5%，为2012年第三季以来最大季度涨幅。钯金有望攀升9%。

交易商警告称，金价后市将有更多震荡的走势，因担忧最大消费国中国的进口疲弱，以及发现该国有150亿美元的贷款与黄金虚假贸易有关。

其他贵金属方面，现货银 回落0.1%，报每盎司21.02美元。现货铂金 攀升0.7%，报每盎司1,473.50美元。现货钯金 上涨0.8%，报每盎司838.90美元。

铂金系金属攀升，因有消息称，如果在薪资和其他问题上的纠纷得不到解决，南非最大的工会NUMSA在国有电力公司Eskom 的成员将举行自发性罢工。 ----------------------------1905 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1320.00 3.00 0.2 1313.20 1323.10 92,435 COMEX白银期货 21.134 -0.028 -0.1 21.010 21.250 46,231 COMEX铂金期货 1478.50 8.40 0.6 1468.70 1486.10 3,801 COMEX钯金期货 842.85 7.05 0.8 835.30 844.00 3,069 现货金 1318.46 0.86 0.1 1313.00 1322.00 现货银 21.020 -0.030 -0.1 20.990 21.180 现货铂金 1473.50 10.70 0.7 1468.50 1482.75 现货钯金 838.90 6.50 0.8 836.65 841.50(完)

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