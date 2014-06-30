全球金市：金价受美元走软和基金买盘推动上扬，第二季收涨

* 金价6月攀升约6%

* 投资者关注周四举行的欧洲央行会议

路透纽约/伦敦6月30日 - 金价周一上扬近1%，至4月中以来最高，本季连涨第二季，因地缘政治紧张局势提振黄金的避险吸引力。

美元指数 跌至六周低位，因投资者在周四美国非农就业数据公布前持谨慎态度。交易商还表示，基金为粉饰账面而在季度末买入黄金以扶助提振金价。

本季，黄金上扬约3.5%，第一季攀升了近7%，为2011年以来首次出现连续两个季度上扬的势头，因乌克兰和伊拉克的紧张局势提振了黄金作为对冲工具的吸引力。

不过，分析师称，经济状况不断改善，以及预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将升息可能令金价在今年下半年承压。

“金价在1,300美元之上可能提供了卖出的机会，因黄金近期的涨势不可能长期持续，”巴克莱资本的贵金属分析师Christopher Louney表示。

1831 GMT，现货金 上扬0.8%，报每盎司1,325.96美元，盘中触及两个月高位1,328.14美元，为4月14日以来最高。

金价6月上扬6%，为四个月来最大单月涨幅。

美国COMEX-8月期金 收涨2美元，报每盎司1,322美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

交易商称，对冲基金和货币基金经理更可能在金市获利了结。商品期货交易委员公布的数据显示，6月24日当周，他们增加了黄金期货和期权的多头头寸，至3月以来最高水平。

投资者在作出重大押注前，还在观望欧洲央行本周稍后举行的政策会议，从中寻找未来货币刺激策略的线索。

其他贵金属方面，现货银 、现货铂金 和现货钯金 本季均势将收涨。

现货银 小涨0.1%，报每盎司21.03美元，本季涨幅为约7%，为三个季度以来最大季度涨幅。

现货铂金 上扬0.6%，报每盎司1,481.50美元。现货钯金 升0.2%，报每盎司839.95美元。

本季度，铂金将上扬5%，录得2012年第三季以来最大单季涨幅。钯金将攀升9%。

德国商业银行在一份报告中预计，年底前，铂金和钯金价格将上扬，因未来数月供应有限，以及汽车需求强劲和上市交易基金的持仓量增加。 ----------------------------1831 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1322.00 2.00 0.2 1311.00 1329.20 108,319 COMEX白银期货 21.056 -0.078 -0.4 20.805 21.140 43,614 COMEX铂金期货 1481.00 2.50 0.2 1479.10 1485.20 430 COMEX钯金期货 843.15 0.30 0.0 840.55 848.00 2,796 现货金 1325.96 10.92 0.8 1310.80 1328.14 现货银 21.030 0.020 0.1 20.780 21.070 现货铂金 1481.50 9.30 0.6 1477.25 1483.00 现货钯金 839.95 1.45 0.2 842.50 845.80(完)

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