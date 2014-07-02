更正-全球金市：铂金因长期供应忧虑升至10个月高位，金价升至三个月高位后回软

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
(更正：正文第四段译文有误，应为“南非最大工会NUMSA的会员表示”，而非“拥有超过22万会员的南非最大工会NUMSA会员表示”)
* 南非国有能源－电力公司工人可能罢工
* 金价升至近两个月高位后转跌
* 黄金ETF持金量录得3月初来最大增幅
路透纽约/伦敦7月1日 - 铂金周二升穿1,500美元至10个月高位，连涨第四个交易日，受长期供应忧虑提振，尽管南非矿业工人罢工结束。
金价扭转升势，因在稍早上市交易基金(ETF)强劲买盘带动金价升至近两个月高位后，投资人获利了结。
对南非劳资纠纷再起的担忧支撑铂金系金属价格。上周，南非铂金矿商表示，在同矿工达成薪资协议结束五个月罢工后必须重组业务。南非是全球最大的铂金生产国。
周二，南非最大工会NUMSA的会员表示，可能在国有电力公司Eskom 举行罢工。目前，超过22万南非工程和金属行业工人正在罢工。
“可能重组的前景、产业多快能恢复生产都不明朗，这将在夏季影响价格，”汇丰控股首席贵金属分析师James Steel表示。
“供应吃紧和长期生产忧虑将在短期内提振铂金系金属价格。”
现货铂金 触及9月来最高的1,511美元，1729GMT，升1.8%，报1,507.80美元。
NYMEX-10月期货铂金 升30.1美元，报1,513美元。
现货钯金 升1.5%，报852.35美元。
美国公布的6月汽车销售数据优于预期，带动需求希望，也支撑了铂金系金属价格。
金价盘中触及3月底来最高1,332.10美元，之后转跌，现货金 跌0.1%，报1,325.20美元。
美国COMEX-8月期金 收涨3.70美元，报每盎司1,325.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。
全球最大的黄金ETF持金量周一增加5.7吨，为3月10日来最大单日增幅。
现货银 小涨0.2%，报每盎司21.01美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26
路透4月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7741 港元) 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20 ,4 04.49点，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 115.640 -1.80 16020 8.990 -1.53 中国铝业