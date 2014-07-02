更正-全球金市：铂金因长期供应忧虑升至10个月高位，金价升至三个月高位后回软

(更正：正文第四段译文有误，应为“南非最大工会NUMSA的会员表示”，而非“拥有超过22万会员的南非最大工会NUMSA会员表示”)

* 南非国有能源－电力公司工人可能罢工

* 金价升至近两个月高位后转跌

* 黄金ETF持金量录得3月初来最大增幅

路透纽约/伦敦7月1日 - 铂金周二升穿1,500美元至10个月高位，连涨第四个交易日，受长期供应忧虑提振，尽管南非矿业工人罢工结束。

金价扭转升势，因在稍早上市交易基金(ETF)强劲买盘带动金价升至近两个月高位后，投资人获利了结。

对南非劳资纠纷再起的担忧支撑铂金系金属价格。上周，南非铂金矿商表示，在同矿工达成薪资协议结束五个月罢工后必须重组业务。南非是全球最大的铂金生产国。

周二，南非最大工会NUMSA的会员表示，可能在国有电力公司Eskom 举行罢工。目前，超过22万南非工程和金属行业工人正在罢工。

“可能重组的前景、产业多快能恢复生产都不明朗，这将在夏季影响价格，”汇丰控股首席贵金属分析师James Steel表示。

“供应吃紧和长期生产忧虑将在短期内提振铂金系金属价格。”

现货铂金 触及9月来最高的1,511美元，1729GMT，升1.8%，报1,507.80美元。

NYMEX-10月期货铂金 升30.1美元，报1,513美元。

现货钯金 升1.5%，报852.35美元。

美国公布的6月汽车销售数据优于预期，带动需求希望，也支撑了铂金系金属价格。

金价盘中触及3月底来最高1,332.10美元，之后转跌，现货金 跌0.1%，报1,325.20美元。

美国COMEX-8月期金 收涨3.70美元，报每盎司1,325.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

全球最大的黄金ETF持金量周一增加5.7吨，为3月10日来最大单日增幅。

现货银 小涨0.2%，报每盎司21.01美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金