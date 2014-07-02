全球金市：铂金盘中触及10个月高位但收盘持平，黄金上扬

* 未来数月产量偏低支撑铂金价格

* 上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量增加5.69吨

* 铂金盘中触及1,500美元之上的10个月高位

路透纽约/伦敦7月2日 - 铂金周三收盘持平，因投资者在盘中升至10个月高位后锁定获利。尽管南非铂金矿业罢工结束，但长期供应忧虑挥之不去，带动铂金价格盘中急升。

金价连续第二日小涨，受助于上市交易基金的强劲买盘。

持续了五个月的南非铂金矿业罢工并未推升铂金价格，因工业用户动用地面库存，且投资者离场观望。但分析师称，当罢工上周结束后，铂金价格并未重挫，买家因此受到激励。

“当罢工结束时，没人知道价格将作何反应，但如果你是投资者，你不希望冒险，”麦格理的分析师Matthew Turner表示。

“人们逐步意识到产量将在一段时间内保持在较低的水平，”他补充说。

1937 GMT，现货铂金 小跌0.40美元，报每盎司1,502.50美元。日高为1,517.50美元，此为2013年9月以来最高。

美国NYMEX-10月铂金期货 收跌0.20美元，报每盎司1,511.50美元。

现货钯金 攀升0.3%，报每盎司852.75美元。

其他贵金属方面，现货金 小升0.1%，报每盎司1,327.21美元。美国COMEX-8月期金 收涨4.30美元，报每盎司1,330.90美元。

黄金上市交易基金黄金持仓量连续第二日增加令金价受益。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二增加5.69吨，至796.39吨。美国政府将公布月度非农就业报告。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦今日的讲话使投资者对美联储短期内不会升息的预期升温，这也支撑金价。

叶伦在国际货币基金组织(IMF)举办的活动上表示，如果通过升息来应对楼市泡沫，可能给经济造成了重大的损害。货币政策作为应对金融稳定风险的工具“有相当的局限性”。

现货银 上扬0.5%，报每盎司21.12美元。 ----------------------------1937 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1330.90 4.30 0.3 1322.10 1333.20 106,385 COMEX白银期货 21.302 0.185 0.9 20.960 21.335 40,432 COMEX铂金期货 1511.50 -3.50 -0.2 1501.00 1523.00 14,748 COMEX钯金期货 857.40 2.80 0.3 850.20 862.85 4,960 现货金 1327.21 1.77 0.1 1321.50 1331.90 现货银 21.120 0.110 0.5 20.880 21.270 现货铂金 1502.50 -0.40 0.0 1499.00 1517.50 现货钯金 852.75 2.95 0.3 851.25 860.00(完)

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