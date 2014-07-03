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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 08:54 BJT

全球金市：现货金徘徊在三个月高位下方，关注美国就业报告和ECB会议

若数据比预期来的疲弱，而且刺激举措持续实施，那么金价将得到支撑。

美国6月民间岗位增幅为一年半来最大，巩固了经济活动在年初大幅萎缩后，现正在累积动能，势将带动经济在年内剩余时间强劲增长的观点。

英国监管机构高层表示，银行有可能在设定指标金价中共谋，但没有证据表明实际上发生了。

铂金(白金) 持于周三所及的10个月高位1,517.50美元附近，因即使南非铂金业工人在罢工五个月后重返工作岗位，但供应忧虑持续存在。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 张明钧/王兴亚)
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