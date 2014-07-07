全球金市：金价承压，因股市走强和美国就业数据都削弱黄金避险魅力

“美国经济状况不错，使基金流入股市，”一位悉尼的贵金属交易员表示。
“当前黄金买盘不多，实货需求也很疲软，金价下跌的可能性很大，”该交易员并称。
0631GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,312.40美元，此前连续五个交易日上涨。白银下跌1%。
上周美国公布的非农就业数据异常强劲，促使好几位分析师考虑将联储升息的预估时间提前，不过多数分析师仍倾向于再观察一些数据。
路透市场分析师王涛称，金价可能再测试1,311美元，很可能跌破这个水平降至1,297。
其他贵金属中，钯金 也持稳在13年高点附近，受汽车行业的强劲需求支撑。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1312.4 -7.65 -0.58
现货银 20.91 -0.22 -1.04
现货铂金 1492.1 3.1 0.21
现货钯金 860.7 1.5 0.17
COMEX期金 1313.8 -6.8 -0.51
COMEX期银 20.965 -0.172 -0.81
汇率
欧元/美元 1.3578
美元指数 80.337
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 高琦/李春喜; 审校 李婷仪/龚芳)