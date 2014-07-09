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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:00 BJT

全球金市：钯金连涨第13日，接近2001年来最高位

南非持续了五个月之久的矿工罢工上个月结束，但市场仍担心供应将受到影响。

钯金受到美国6月汽车销售触及八年高点的提振。

现货金 持平在每盎司1,318.85美元。

美国6月非农就业数据强劲，引发对美联储将早于预期升息的担心。投资者将密切关注美联储周三稍晚公布的会议记录，寻找有关升息时机的线索。

7月8日SPDR 黄金持仓量较前一交易日增加0.26%或2.09吨，至800.28吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 王兴亚/张荻； 审校 白云)
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